Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
Шестая полоса
РВ ТВ
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Деды Морозы зажигают елки

Более 450 Дедов Морозов и Снегурочек в минувшую субботу прошли по Первомайскому проспекту в Рязани и устроили флешмоб на площади перед МКЦ, открыв праздничную предновогоднюю декаду
Автор фото: Димитрий Соколов | Деды Морозы зажигают елки
Фото автора.

Взбодрившись песнями и хороводами, главные персонажи новогодних праздников выстроились в колонну, а их предводитель – Дед Мороз из Театра на Соборной – занял свое место в белом лимузине «Экскалибур Фантом». Вместе с ним процессию возглавили Снегурочка и Январек.

Под радостные крики и приветствия горожан нарядная процессия двинулась от второго Школьного переулка к площади Победы. «В праздничные дни придется попотеть, – рассказывает по дороге Дед Мороз Виталий из рязанского Арт-центра. – С третьего по седьмое января мы будем проводить елки для всех желающих на танцплощадке в ЦПКиО. А лесную красавицу нарядим лучшими самодельными игрушками, которые принесут в Арт-центр рязанцы. Ждем вас на анимационных программах, приходите встретить Новый год и покататься с большой горки!

Добавим, что подведение итогов акции «Подари игрушку елке» состоится в Центральном парке на танцверанде 27 декабря в 15.00. Еще не поздно поучаствовать в ней и принести свою игрушку, сделанную с любовью и фантазией, в Арт-центр на Братиславской, 2.

На площади перед МКЦ колонну Дедов Морозов и Снегурочек встречал символ Нового года – петух, и по взмаху его крыльев несколько сотен участников шествия начали «зажигать» под ритмичную музыку. Танцы сменились поздравлениями. Успехов, счастья, радости рязанцам пожелала заместитель главы администрации города Лариса Крохалева. Новогодняя ель засверкала огнями, и собравшиеся на площади пустились в хоровод, дружно провожая Год старый. Среди просьб к Деду Морозу, которые мы записали на видеокамеру, были пожелания не только личного и семейного благополучия, но и мира во всем мире. Надо сказать, что видеотехникой вооружились не только мы, но и Деды Морозы. В эти дни, с 19 по 23 декабря, они проведут интерактивную городскую игру. Всю неделю с 16.00 до 17.30 в разных районах Рязани будет появляться Дед Мороз с мешком подарков и видеокамерой. Каждый рязанец, встретив волшебника с белой бородой, сможет записать свое видеопоздравление и получить приз. Но для этого нужно будет назвать пароль. Заветное слово каждый день будут размещать на сайте управления культуры администрации Рязани. Там же появятся все записанные видеопоздравления, и лучшие из них покажут в новогоднюю ночь с большого экрана на площади Победы. Отправимся на поиски Деда Мороза?

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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