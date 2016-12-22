Никита на Луне

Здесь помогают детям стать творцами

Областная станция юных техников, которая в этом году была переименована в Ресурсный центр дополнительного образования, отметила свое 60-летие.

Праздник состоялся во Дворце молодежи. Перед началом торжественной части все гости смогли принять участие в интерактивных площадках, мастер-классах, познакомиться с кружками и клубами Ресурсного центра дополнительного образования, осмотреть выставки судо – и авиамоделей, увидеть показательные выступления робототехники.

Ученик школы №55 г. Рязань Никита Климчук занимается в лаборатории судомоделирования больше пяти лет, и его вполне можно назвать талантом XXI века. За эти годы он освоил создание 3D-моделей. На счету школьника – два серьезных научных проекта. Первый посвящен применению новых технологий в судомоделировании, а второй – созданию условий для автономного обитаемого долговременного поселения на Луне. Никита успешно принимает участие в региональных и всероссийских технических форумах и конкурсах. Будущей весной он поедет в Минск на международный форум.

– Мне техника и компьютерное программирование интересны с детства. И в кружке судомоделирования я смог развить и применить свои знания, – отметил Никита. – Сейчас я учусь в десятом классе. После школы планирую поступить в вуз и получать специальность в сфере IT-технологий.

А ученики школы №6 г. Рязани Мирон Силяков и Никита Выпряжкин занимаются авиамоделированием. Они наперебой рассказывают гостям выставки о моделях, представленных их клубом «Авиатор». Чем отличается тренировочная модель самолета от модели для воздушного боя? Сколько времени уходит на их сборку? Сколько человек задействовано в этой работе? Мальчишки все объясняют со знанием дела, словно авиаконструкторы со стажем.

– В наш клуб в основном идут мальчики, да и тех сейчас всего шесть человек. Видимо, мало о нас кто знает в школах, – подчеркивает педагог дополнительного образования, руководитель клуба «Авиатор» Сергей Калуцкий. – Работаем мы первый год, но с большим энтузиазмом. Ребята учатся работать с инструментами и разными материалами, получают навыки пилотирования, развивают ручную моторику и привыкают работать в команде. Ведь во время создания авиамодели над ней трудятся несколько человек, у каждого из которых есть свое задание. И от качества выполнения каждой детали зависит общий итог.

Торжественная часть юбилейного вечера прошла на сцене. Людям, внесшим большой вклад в развитие технического творчества региона, были вручены региональные и федеральные награды. Знаком губернатора Рязанской области «За усердие» была отмечена педагог дополнительного образования Вера Бокова.

Заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина поздравила всех причастных к юбилею и поблагодарила их за многолетнюю работу на благо технического прогресса.

– Вы – команда испытателей и творцов, умеете мыслить на перспективу и учите этому молодое поколение, – отметила Елена Ивановна. – Техническое творчество имеет большое значение как для развития детей и подростков, так и для развития региона, страны в целом. Используйте свои знания, чтобы помочь миру увидеть новые г­оризонты.

Елена Буняшина напомнила, что по решению губернатора в центе Рязани будет создан технопарк, в котором смогут заниматься более восьмисот ребят.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина подчеркнула, что Ресурсный центр дополнительного образования – это центр передовой технической мысли.

– Мы живем в век постоянного развития техники, поэтому в этой сфере можно сделать много открытий. И чем раньше мы сформируем у детей интерес к техническому творчеству, тем больше у нас будет возможностей сделать вклад в прогресс, – сказала Ольга Сергеевна. – Ищите себя! И пусть ваши проекты помогут человечеству жить лучше.

Поздравления с юбилеем передал через видеосвязь директор Федерального центра технического творчества учащихся Сергей Никулин. Он назвал рязанскую «областную станцию юных техников» образцом работы с детьми, благодаря которой школьники связывают свою жизнь с наукой.