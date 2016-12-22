На защите государства

В канун Дня работника органов безопасности состоялась презентация информационного проекта «Герои-чекисты рязанской земли»

Его автором стал руководитель рязанского подразделения компании «АПР-Сити/ТВД» Станислав Константинов – ветеран подразделений специального назначения ФСБ России. Проект реализуется при непосредственном участии Управления ФСБ России по Рязанской области. Основная его задача – популяризация малоизвестной информации о подвигах и мужестве чекистов Рязанщины – Героев Советского Союза и России, а также награжденных орденом Мужества.

На автобусных остановках города размещаются плакаты с именами и описаниями подвигов чекистов. Сюжеты для плакатов разрабатывались на основе материалов, предоставленных УФСБ и родственниками героев, а также публикаций в прессе.

Специально для родных и близких сотрудников органов безопасности был создан альбом с материалами о подвигах героев. Дизайнером проекта является Сергей Соловов. Он проделал огромную работу по созданию визуального ряда и преобразованию черно-белых фотографий в цветные.

В 2011 году информационный проект «Герои чекисты рязанской земли» был отмечен Федеральной Службой Безопасности России в конкурсе на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности и награжден поощрительным дипломом в номинации «Изобразительное искусство».

С 2009 года по настоящее время в рамках проекта подготовлены материалы в отношении Героев Советского Союза Ивана Копенкина, Алексея Ларионова, Николая Медина, Владимира Молодцова, Андрея Серебрякова; Героев России Олега Дуканова и Игоря Филькина; награжденных орденом Мужества Владимира Карасева, Владимира Карпекина, Дмитрия Маликова, Сергея Симонова, Владимира Соловова, Андрея Чирихина.

По словам Станислава Константинова, аналогичные информационные проекты сейчас реализуются и в других регионах России.

Во многих школах Рязани и области прошли презентации этого альбома, теперь авторы проекта нашли возможность передать один экземпляр альбома областной библиотеке имени Горького. После прохождения процесса каталогизации альбом будет доступен самому широкому кругу читателей, что позволит еще более эффективно реализовать цель проекта по сохранению памяти о героях, которые в тяжелые для нашей страны годы совершали подвиги во имя будущих поколений.