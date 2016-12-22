Золотая жила

Рязанские студенты-исследователи открыли новые имена в родословной Срезневских

Один известный режиссер и писатель купил в букинистическом магазине старинную фотографию какой-то пожилой степенной пары и повесил снимок в своей квартире. Этот поступок он объяснил так; «Своих дедушек-бабушек, к сожалению, не знаю, поэтому обратился к чужим, чтобы ощутить; там, за спиною, кто-то у меня есть». Это несколько необычный пример того, как много значения человек придает своей родословной, «забывая» иногда об одних своих предках и горячо прославляя других.

Академик Измаил Иванович Срезневский, чей музей вот уже 25 лет ведет сначала в одной из рязанских школ, а потом в РГУ имени С.А. Есенина заслуженный учитель России Нина Васильевна Колгушкина, долгое время был хорошо известен разве что в научных кругах. И первые рязанские срезневеды, открывая «новых» представителей семьи выдающегося ученого-слависта, удивляли прежде всего этим их самих: «А мы ничего о Срезневском и не слышали». Теперь, во многом благодаря деятельности музея, можно встретиться с явлением обратным: причислением себя к родословной известного ученого. И когда с такой вестью являются в университетский музей, члены студенческого научного общества срезневедов предлагают: «А вы докажите». Дело это очень трудное и кропотливое, не всякий на него решится. Но если не страшит работа с документами в библиотеках и архивах, есть шансы на успех.

Около года назад в музей пришла Оксана Агапкина и высказала предположение, что, может быть, ее семья принадлежит к знаменитому теперь роду. Поиск недавнюю студентку одного из московских вузов не пугал, она с энтузиазмом принялась изучать связи своей семьи. И вот результат: на последней встрече в музейной гостиной Оксана (ныне студентка-первокурсница филологического факультета РГУ имени С.А. Есенина) рассказала об обнаруженной ею и документально подтвержденной династии Срезневских – Бадаржновых, которая берет начало от дяди Измаила Ивановича – Акима Евсеевича, священника села Срезнево Шиловского района. Прекрасной «иллюстрацией» к сообщению Оксаны послужило присутствие в гостиной ее многочисленной родни из Рязани и Шиловского района, в частности, семейства хирурга больницы поселка Лесной Алексея Дмитриевича Мельникова. Он выступил потом с очень интересными воспоминаниями.

Примечательно, что из восьми представителей новооткрытой династии пятеро по профессии медики. Приверженность рода Срезневских к этому самому гуманному роду деятельности наблюдалась, как выяснилось на встрече, и раньше. Прозвучало в гостиной и сообщение о ныне живущем в Германии успешном художнике Борисе Фрелихе из той же династии. Много говорилось об известном в советское время журналисте и писателе Николае Димчевском. Звучали отрывки из его книги «В пору скошенных трав», стихотворные произведения, среди которых одно было прямо к случаю: «У каждого музея краеведения…»

У каждого такого музея есть особенно ценные экспонаты, и их тем больше, чем ценнее и интереснее объект, память о котором надлежит хранить. Семья Срезневских – это настоящая золотая жила, неограниченный источник для студенческих исследований, для постижения нынешним молодым поколением правдивой истории своей страны.