Карта или кошелек?

Количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличилось в 1,5 раза

За три квартала текущего года в организациях торговли и услуг Рязанской области с помощью платежных карт совершено покупок на 28,1 млрд. рублей, сообщили в Отделении по Рязанской области Главного управления Банка России по ЦФО.

В Рязанской области за 9 месяцев 2016 года держателями платежных карт совершено 48,7 млн. операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 30,5%.

Как отмечает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, за январь-сентябрь текущего года количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темп прироста операций по снятию наличных составил 10%.

«В регионе опережающими темпами расширялась инфраструктура по приему платежных карт в организациях торговли и услуг», – подчеркнула управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова.

Количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, по данным на начало октября текущего года, возросло почти на 27% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составило 9,5 тыс. единиц.

По материалам Отделения по Рязанской области

Главного управления Банка России по ЦФО