Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
Четвёртая полоса
РВ ТВ
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Английский клуб

для представителей «серебряного» возраста организовало отделение Союза пенсионеров России
Автор фото: Димитрий Соколов | Английский клуб
Фото автора.

«Хау ду ю ду!» – встречают съемочную группу «РВ ТВ» члены «Английского клуба». Это не элитная закрытая организация, куда вход без смокинга заказан. Некоторые участники объединения успели выучить только пару английских слов. А в класс они приходят учиться. В областном центре начал действовать клуб любителей английского языка для пенсионеров.

– Я училась на компьютерных курсах, купила себе ноутбук, и теперь английский мне нужен, чтобы уверенно работать в разных программах, – говорит Надежда Николаевна Пашковец. – Прихожу сюда не только за знаниями, но и пообщаться, узнать что-то новое.

Занятия на бесплатной основе проводят волонтеры «серебряного» возраста. Юлия Дмитриевна Корнеева, дипломированный педагог, третий года занимается обучением пенсионеров. Ей давно за семьдесят. Говорит, что, когда проводит уроки, к ней словно возвращается молодость.

– Трудности у нас с учебными пособиями. Практически нет книг, которые учитывали бы особенности запоминания слов и восприятия языка пожилыми, – говорит Корнеева. – Поэтому методики приходится изобретать на ходу.

Некоторые слушатели раньше видели английские буквы только на этикетках и вывесках магазинов. Поэтому обучение начинается с алфавита. Разумеется, мотивация к овладению иностранным языком у пенсионеров гораздо более серьезная, чем проведение полноценного шопинга.

– Пенсия – прекрасное время для путешествий. И хочется не зависеть от экскурсовода, а разговаривать с носителями языка свободно хотя бы на элементарном бытовом уровне, – говорит Елена Попова.

А вот супругам Воробьевым английский нужен, чтобы стать волонтерами на чемпионате мира по футболу. Занятия в трех группах, организованных региональным отделением Союза пенсионеров России, проводятся с октября по май.

– У нас действует несколько курсов: компьютерный, прикладного творчества, теперь еще и клуб английского, где изучение иностранного не самоцель, а возможность встретиться, отвлечься от домашних дел и пообщаться, – говорит председатель правления РРО «Союз пенсионеров России» Галина Воробьева. – Особенно много желающих изучать компьютер, очередь на курсы достигает несколько сотен человек. К нам приходят люди, для которых сидение дома в четырех стенах равноценно медленному угасанию. У одной женщины умер муж и погиб сын, и она в образовательных курсах увидела свое спасение от тоски и депрессии. Ей так понравилось заниматься, что она предложила открыть на базе Союза пенсионеров школу пожилого фотографа, и мы записали это в план. Фотографии, отражающие жизненный опыт! Представляете, какие замечательные выставки можно будет устраивать. Отделения Союза пенсионеров действуют в 25 районах области. Мы дружим со многими общественными организациями, потому что задачи у нас одни и те же – улучшить качество жизни пожилых людей, помочь им адаптироваться в современном мире.

Теперь бабушки и дедушки точно знают, что в молодость можно вернуться. Тетрадки, учебники, домашние задания и уроки по 45 минут, выходы к доске – все, как было 60 лет назад. Даже лучше. Экзамены слушателям сдавать не нужно, а преимущественным правом приема в клуб пользуются люди более старшего возраста.

Когда за окном плохая погода, самое время приступать к учебе. На улице пасмурные дни и усталые лица, а в учебном классе все улыбаются и приветствуют друг друга на двух языках. «Хэллоу», – слышу я от пенсионера. – Погода прекрасная, не так ли?» И лица вокруг расплываются в улыбках.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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