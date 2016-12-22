Инициатива приветствуется

Областная общественно-политическая газета
19:59 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани отметили День энергетика Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеС лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани сгорел автомобиль Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города
Главная страница / Новости Рязани и области
20.12.2016
Просмотров: 134
№237 (5278) |
Четвёртая полоса
Общество
Версия для печати

Инициатива приветствуется

В регионе развивается добровольческое движение

В Рязани состоялась церемония награждения победителей и призеров областного конкурса волонтеров «Марафон добрых дел». В ней приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр социальной защиты населения Денис Боков, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, представители волонтерского движения, общественных организаций.

Елена Буняшина приветствовала собравшихся от имени губернатора Олега Ковалева. Она отметила: «Все вместе вы делаете очень важное и нужное дело для области, для страны в целом. Вы помогаете людям, которые в этом нуждаются, и несете им добро».

В ходе церемонии награждения лучшим добровольцам и педагогам, способствующим развитию волонтерского движения в регионе, были вручены областные награды и дипломы – победителям и призерам конкурса «Марафон добрых дел».

Как сообщает сайт Дома общественных организаций Рязанской области, в 2016 году участие в конкурсе «Марафон добрых дел» приняли добровольцы и волонтерские отряды из всех 29 муниципальных образований региона, 9 вузов и ссузов, 6 общественных организаций.

На сегодняшний день в регионе действуют более 50 центров и пунктов добровольчества, 310 волонтерских отрядов и региональные отделения ряда всероссийских общественных объединений. Волонтеры, в частности, помогают ветеранам, работают с детьми-сиротами, проводят поисковые экспедиции, участвуют в организации спортивных праздников, пропаганде здорового образа жизни и занимаются экологической деятельностью.

В 2016 году проведено почти 900 добровольческих акций. С целью эффективного вовлечения молодежи в социальные практики создан информационный портал волонтеры62.рф. Результатом данной работы стало участие более 12 тысяч рязанцев в добровольческом движении.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
Английский клуб
для представителей «серебряного» возраста организовало отделение Союза пенсионеров России
Димитрий Соколов
Со своими предложениями
Пополнившие ряды Общественной палаты региона новые члены предлагают для обсуждения социально значимые темы
Ольга Трубушкина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
На ринге – крылатая пехота
В Рязани спортсмены Воздушно-десантных войск России разыграли Кубок командующего ВДВ по боксу
Вячеслав Астафьев
Спорт
Покоритель Старого Света
Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам
Вячеслав Астафьев
Власть
Олег Ковалев: Мой главный принцип – учитывать мнение людей
Праздник
20 декабря – День работника органов безопасности РФ
Общество
Константиново: задачи дня
В Рязани прошло совещание по вопросу развития Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Инициатива получила одобрение
Рязанская область отмечена грамотой Минэкономразвития РФ в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Честному бизнесу – легкая регистрация
Межведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат
Юрий Евстифеев
Общество
Большая елка
250 детей из многодетных семей побывали на новогоднем празднике в Рязанском театре кукол
Татьяна Железнова
Общество
Стиль жизни – доброта
В Рязани наградили лучших волонтеров года
Елена Серебрякова
Общество
Водный старт
привел к победе сапожковского предпринимателя
Общество
Потенциал влияния
Общественная палата региона использует его на добрые и нужные дела
Общество
В мире и согласии
В области ведется работа по гармонизации межэтнических отношений
Ольга Трубушкина
Общество
Полноправные
В рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России» школьникам по традиции накануне Дня Конституции вручили паспорта
Анна Добролежа
Общество
Добро – за добро!
О том, как рязанцы Москве радость дарили
Татьяна Клемешева
Общество
От проектов – к делу
Социально ориентированные общественные организации получили господдержку
Ольга Трубушкина
Общество
Кино и дружба без границ
В лучших традициях кинематографа в Рязани прошел фестиваль национальных культур
Елена Серебрякова
Общество
На защите государства
В канун Дня работника органов безопасности состоялась презентация информационного проекта «Герои-чекисты рязанской земли»
Вячеслав Астафьев
Общество
Золотая жила
Рязанские студенты-исследователи открыли новые имена в родословной Срезневских
Татьяна Банникова
Общество
Карта или кошелек?
Количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличилось в 1,5 раза
Культура
Я помню бал. Горели ярко свечи
И снова в блеске залы бальной кружатся пары в вальсе легком...
РВ ТВ
Деды Морозы зажигают елки
Более 450 Дедов Морозов и Снегурочек в минувшую субботу прошли по Первомайскому проспекту в Рязани и устроили флешмоб на площади перед МКЦ, открыв праздничную предновогоднюю декаду
Димитрий Соколов
Культура
Никита на Луне
Здесь помогают детям стать творцами
Елена Серебрякова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru