Инициатива приветствуется

В регионе развивается добровольческое движение

В Рязани состоялась церемония награждения победителей и призеров областного конкурса волонтеров «Марафон добрых дел». В ней приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр социальной защиты населения Денис Боков, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, представители волонтерского движения, общественных организаций.

Елена Буняшина приветствовала собравшихся от имени губернатора Олега Ковалева. Она отметила: «Все вместе вы делаете очень важное и нужное дело для области, для страны в целом. Вы помогаете людям, которые в этом нуждаются, и несете им добро».

В ходе церемонии награждения лучшим добровольцам и педагогам, способствующим развитию волонтерского движения в регионе, были вручены областные награды и дипломы – победителям и призерам конкурса «Марафон добрых дел».

Как сообщает сайт Дома общественных организаций Рязанской области, в 2016 году участие в конкурсе «Марафон добрых дел» приняли добровольцы и волонтерские отряды из всех 29 муниципальных образований региона, 9 вузов и ссузов, 6 общественных организаций.

На сегодняшний день в регионе действуют более 50 центров и пунктов добровольчества, 310 волонтерских отрядов и региональные отделения ряда всероссийских общественных объединений. Волонтеры, в частности, помогают ветеранам, работают с детьми-сиротами, проводят поисковые экспедиции, участвуют в организации спортивных праздников, пропаганде здорового образа жизни и занимаются экологической деятельностью.

В 2016 году проведено почти 900 добровольческих акций. С целью эффективного вовлечения молодежи в социальные практики создан информационный портал волонтеры62.рф. Результатом данной работы стало участие более 12 тысяч рязанцев в добровольческом движении.