Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
Четвёртая полоса
Общество
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Со своими предложениями

Пополнившие ряды Общественной палаты региона новые члены предлагают для обсуждения социально значимые темы

Недавно в состав Общественной палаты Рязанской области вошли новые члены. Это связано с тем, что ранее несколько человек ее покинули. Так, Евгений Баранкин избран депутатом Рязанской областной Думы, Николай Плетнев – депутатом Рязанской городской Думы, Наталья Епихина назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Рязанской области, а Ольга Медведева начала работать в региональном министерстве молодежной политики, физкультуры и спорта. В связи с занимаемыми должностями по закону они не могут быть членами Общественной палаты.

Новые члены Общественной палаты Рязанской области только начинают работать, но каждый из них уже наметил ряд социально значимых вопросов, которые впоследствии готовы вынести на широкое обсуждение.

Елена Шаповская, много лет работающая в сфере культуры и знающая проблемы изнутри, готова говорить о них. «Клубы, центры, дома и дворцы культуры, творчества, досуга по-прежнему востребованы у населения и обеспечивают доступ к культурным ценностям в районах области, – рассказала она. – Однако они нуждаются в улучшении материально-технической базы, особенно это касается клубов, находящихся в сельской местности». Она обратила внимание на то, что следует улучшить кадровую политику, чтобы в сферу культуры приходили молодые специалисты, а профессия клубного работника стала престижной.

На днях в Государственной Думе состоялись слушания на тему, посвященную поддержке и развитию театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне. Елена Шаповская приняла в них участие. «Надеюсь, что с членами региональной Общественной палаты, опытными работниками культуры нашего региона при поддержке регио­нального правительства мы сможем поддержать развитие культуры Рязанской области», – сказала Елена Шаповская.

Елена Тимохина и Мария Богачева поделились, что планируют поднимать вопросы, связанные с трудностями, с которыми наиболее часто сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. «Хотела бы поднять проблему, связанную с тем, что в Рязанской области не организовано обучение инвалидов-колясочников вождению автомобилей с ручным управлением, – сообщила Мария Богачева. – Я сама столкнулась с этим». По словам Марии Богачевой, сейчас учиться вождению автомобилей с ручным управлением людей с ограниченными возможностями здоровья направляют в Тулу или Москву. Однако во время обучения, которое длится несколько месяцев, надо где-то жить. Большинство из нуждающихся в правах не могут позволить себе обучение в другом городе.

Еще одним новым членом Общественной палаты региона от представителей общероссийских и межрегиональных общественных объединений избран руководитель автономной некоммерческой организации «Центр социально-политических инициатив» Александр Семенов. Он отметил, что ему хотелось бы поучаствовать в работе комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты региона. «Сегодня много тем, которые требуют общественного контроля, в частности, ЖКХ, дорожные работы, избирательное право», – подчеркнул он. Александр Семенов выразил желание также войти в состав комиссии по образованию, науке и работе с молодежью Общественной палаты области.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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