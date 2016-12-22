Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
Четвёртая полоса
Общество
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От проектов – к делу

Социально ориентированные общественные организации получили господдержку

В Рязанской области зарегистрировано сегодня порядка двух тысяч НКО. Многие из них активно работают и весьма успешно решают социальные вопросы ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей и молодежи, содействуют развитию социального партнерства, занимаются охраной окружающей среды и пропагандой здорового образа жизни.

Государство старается поддер­жать социальные инициативы. Вот уже на протяжении нескольких лет проводятся конкурсы, по результатам которых на реализацию лучших проектов, предложенных общественными организациями, выделяются субсидии из областного и федерального бюджетов.

В начале ноября стали известны итоги третьего в этом году открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека. Из 2126 заявок конкурс­ная комиссия отобрала 289. В числе победителей – четыре некоммерческие организации Рязанской области.

Так, рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» получила грант на реализацию проекта «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями с помощью горных лыж и других видов спорта». «Лыжи Мечты» – это программа по внедрению технологий эффективной реабилитации и социализации людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, проблемами со зрением, слухом и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий спортом, – рассказывает руководитель общественной организации «Добрые сердца» Роман Захаров. – Программа «Лыжи Мечты» стартовала в Москве в 2014 году. Позже к ней присоединились и другие регионы. Как показывает трехлетний опыт реализации программы, занятие горными лыжами дает положительный результат и является самой эффективной реабилитацией и социальной адаптацией для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области получила президентский грант на реализацию проекта «Малые города центральной России как центры сохранения народных культурных и исторических традиций». Основная цель проекта – раскрыть и популяризировать историко-культурный потенциал отдельных малых городов и сельских поселений трех областей (Рязанской, Тульской, Московской), познакомить гостей и потенциальных инвесторов с их историей, архитектурой, духовными и культурными традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни, опытом тесного культурного и исторического межнационального сотрудничества.

Еще господдержку получили автономная некоммерческая организация «Центр развития детей и молодежи «Пламенный» с просветительским проектом и общественная организация «Общество защиты прав потребителей финансовых услуг «Центр правовой поддержки» с проектом по созданию в Рязанской области системы защиты прав потребителей на безвозмездной основе.

В Рязанской области приняты две подпрограммы: «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций» и «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития рязанского казачества» государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы». В их рамках в этом году господдержку получили 44 некоммерческих организации на общую сумму 4 миллиона рублей.

Рязанская региональная детская общественная организация «Лист» на средства субсидии реализует подготовку и обучение актива детских и молодежных общественных объединений в районах области.

В конце октября в Клепиковском районе на туристической базе «Мещера» состоялся межрайонный сбор-семинар. Участие в нем приняли 150 детей и молодых людей из Клепиковского, Спасского районов и города Касимова. Как рассказала председатель совета рязанской региональной детской общественной организации «Лист» Ольга Шумакова, в программу семинара вошли интеллектуальные игры, конкурс видеофильмов, «круглые столы» на различные актуальные темы, образовательные мастер-классы, где ребят обучали основам создания и развития общественных организаций, лидерству, тайм-менеджменту, сплочению коллектива и многому другому. Во время сбора состоялся муниципальный конкурс лидеров детских общественных объединений «Команда XXI века», его победителем стал Эрик Цуркану – активист ДО «Планета детства» Тумской средней школы №3. В последний день семинара был организован торжественный прием в ряды общественных организаций «Лист» и «РСМ», галстуки и значки получили 58 активистов. Ольга Шумакова обратила внимание на то, что запланирован еще один межрайонный сбор-семинар. Он пройдет в Рязанском районе, на базе Подвязьевской средней школы. В нем примут участие активисты детских и молодежных объединений из Рязанского, Михайловского, Рыбновского и Захаровского районов.

В числе тех социально ориентированных организаций, которые получили поддержку из областного бюджета, – региональное отделение Всероссийского общества слепых, межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе», Рязанский центр жестового языка, региональное отделение «Союза «Чернобыль» России», региональное отделение «Союза пенсионеров России», «Центр медиации и права».

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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