От проектов – к делу
В Рязанской области зарегистрировано сегодня порядка двух тысяч НКО. Многие из них активно работают и весьма успешно решают социальные вопросы ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей и молодежи, содействуют развитию социального партнерства, занимаются охраной окружающей среды и пропагандой здорового образа жизни.
Государство старается поддержать социальные инициативы. Вот уже на протяжении нескольких лет проводятся конкурсы, по результатам которых на реализацию лучших проектов, предложенных общественными организациями, выделяются субсидии из областного и федерального бюджетов.
В начале ноября стали известны итоги третьего в этом году открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека. Из 2126 заявок конкурсная комиссия отобрала 289. В числе победителей – четыре некоммерческие организации Рязанской области.
Так, рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» получила грант на реализацию проекта «Социальная адаптация и реабилитация детей с ограниченными возможностями с помощью горных лыж и других видов спорта». «Лыжи Мечты» – это программа по внедрению технологий эффективной реабилитации и социализации людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, проблемами со зрением, слухом и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий спортом, – рассказывает руководитель общественной организации «Добрые сердца» Роман Захаров. – Программа «Лыжи Мечты» стартовала в Москве в 2014 году. Позже к ней присоединились и другие регионы. Как показывает трехлетний опыт реализации программы, занятие горными лыжами дает положительный результат и является самой эффективной реабилитацией и социальной адаптацией для людей с ограниченными возможностями здоровья».
Касимовская местная татарская национально-культурная автономия Рязанской области получила президентский грант на реализацию проекта «Малые города центральной России как центры сохранения народных культурных и исторических традиций». Основная цель проекта – раскрыть и популяризировать историко-культурный потенциал отдельных малых городов и сельских поселений трех областей (Рязанской, Тульской, Московской), познакомить гостей и потенциальных инвесторов с их историей, архитектурой, духовными и культурными традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни, опытом тесного культурного и исторического межнационального сотрудничества.
Еще господдержку получили автономная некоммерческая организация «Центр развития детей и молодежи «Пламенный» с просветительским проектом и общественная организация «Общество защиты прав потребителей финансовых услуг «Центр правовой поддержки» с проектом по созданию в Рязанской области системы защиты прав потребителей на безвозмездной основе.
В Рязанской области приняты две подпрограммы: «Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций» и «Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития рязанского казачества» государственной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы». В их рамках в этом году господдержку получили 44 некоммерческих организации на общую сумму 4 миллиона рублей.
Рязанская региональная детская общественная организация «Лист» на средства субсидии реализует подготовку и обучение актива детских и молодежных общественных объединений в районах области.
В конце октября в Клепиковском районе на туристической базе «Мещера» состоялся межрайонный сбор-семинар. Участие в нем приняли 150 детей и молодых людей из Клепиковского, Спасского районов и города Касимова. Как рассказала председатель совета рязанской региональной детской общественной организации «Лист» Ольга Шумакова, в программу семинара вошли интеллектуальные игры, конкурс видеофильмов, «круглые столы» на различные актуальные темы, образовательные мастер-классы, где ребят обучали основам создания и развития общественных организаций, лидерству, тайм-менеджменту, сплочению коллектива и многому другому. Во время сбора состоялся муниципальный конкурс лидеров детских общественных объединений «Команда XXI века», его победителем стал Эрик Цуркану – активист ДО «Планета детства» Тумской средней школы №3. В последний день семинара был организован торжественный прием в ряды общественных организаций «Лист» и «РСМ», галстуки и значки получили 58 активистов. Ольга Шумакова обратила внимание на то, что запланирован еще один межрайонный сбор-семинар. Он пройдет в Рязанском районе, на базе Подвязьевской средней школы. В нем примут участие активисты детских и молодежных объединений из Рязанского, Михайловского, Рыбновского и Захаровского районов.
В числе тех социально ориентированных организаций, которые получили поддержку из областного бюджета, – региональное отделение Всероссийского общества слепых, межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе», Рязанский центр жестового языка, региональное отделение «Союза «Чернобыль» России», региональное отделение «Союза пенсионеров России», «Центр медиации и права».
22 декабря 2016