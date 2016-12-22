Кино и дружба без границ

В лучших традициях кинематографа в Рязани прошел фестиваль национальных культур

XII фестиваль национальных культур «Мы – народ России» состоялся в Доме общественных организаций. Его участниками стали представители различных национальностей и общественных объединений. Фестиваль был посвящен многонациональному объединяющему кино. Гости смогли не только вспомнить свои любимые фильмы и песни из них, но и поучаствовать в съемочном процессе: оставить видеоотзыв о фестивале, сфотографироваться в роли любимых киногероев, пройтись по красной ковровой дорожке.

Концертная программа фестиваля проходила на сцене, украшенной афишами популярных советских кинофильмов и символикой различных кинофестивалей и национальных киностудий. Ведущие – заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Плетнев и куратор Центра межнациональных культур Светлана Чижкова – открыли вечер, стоя за трибуной в виде кинохлопушки.

От правительства Рязанской области участников фестиваля приветствовал заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин.

– В течение года в нашем регионе на разных площадках проходило много творческих встреч, акций, презентаций, выставок, ретропоказов и кинопремьер, объединивших представителей разных национальностей, – отметил он. – На каждой из них вы показывали «изюминку» культуры своего народа, делились своими традициями. Итоговый фестиваль вновь объединил всех, чтобы мы почувствовали тепло наших сердец.

Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина поблагодарила общественные организации за совместную работу и общие проекты и напомнила, что сейчас идет активная подготовка к межнациональной елке.

На сцене в этот вечер звучали песни из кинофильмов. Хореографический коллектив «Радуга» школы № 30 п. Дягилево исполнил зажигательный цыганский танец по мотивам фильма «Табор уходит в небо». Солистка Губернаторского симфонического оркестра Лариса Якубовская спела попурри из еврейских мелодий. Юные участники проекта «Я люблю мир и природу» рязанской региональной общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» рассказали о своих любимых отечественных мультиках и подарили фестивалю свои рисунки.

За вечер кинореквизит пополнился нагайкой, молдавским сосудом и рогом для вина, черкеской, узбекской тюбетейкой, украинским венком, белорусским рушником, еврейской кипой и жилеткой, немецким национальным фартуком, кавказской и казачьей папахами, национальными костюмами разных народов.

– В Азербайджане тоже снимается много фильмов, направленных на пропаганду дружбы народов. И это правильно, – подчеркнул руководитель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» Самир Гараев. – Спасибо министерству по делам территориальных образований и общественных объединений региона, Дому общественных организаций, Общественной палате за возможность встречаться и общаться с представителями разных национальностей. Это позволяет нам делиться своей культурой, воспитывать в детях уважение друг к другу.

Руководитель Рязанской узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулайхо Кадирова отметила, что для нее и ее коллег уходящий год был богат на приятные события. В рамках Всероссийского форума национального единства Зулайхо Пулатовна стала лидером конкурса некоммерческих общественных организаций в номинации «Преодоление стереотипов».

– Впереди нас ждет еще много интересной и сплоченной работы, – сказала она. – Пусть наступающий год будет не менее плодотворным и ярким.