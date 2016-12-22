Потенциал влияния

Общественная палата региона использует его на добрые и нужные дела

Наталья Гришина:

«Я хочу пожелать нам радостного, интересного, полного событиями и делами наступающего года. Искренне желаю вам, вашим близким, вашим семьям здоровья, добра, счастья. С наступающим Новым годом!»

Храним память

Этот год – год памятных дат военной истории – 75 лет начала Великой Отечественной войны, 75 лет битвы под Москвой. В связи с этим было проведено очень много акций. Это были выезды в районы, «круглые столы», патриотические недели в муниципальных образованиях. Проходили они с большим успехом.

Общественная палата поддерживает работу по изданию новых томов книги «Солдаты Победы». В Рязани прошел митинг, посвященный 2-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, в числе организаторов которого – Общественная палата. Была проведена конференция, посвященная 100-летию Брусиловского прорыва. Традиционным у нас стало проведение значимых акций в День Неизвестного Солдата, в День Героев Отечества.

Палата поддерживает важные культурные акции, инициативы, в том числе общественную инициативу, которая исходила от наших активистов «Мы родом из России», по реставрации дома Хвощинских.

Вопросы, требующие особого внимания и вызвавшие большой общественный резонанс в сфере культуры, рассматривались на площадке палаты. В частности, мы заслушивали работников министерства культуры, занимающихся разработкой достопримечательного места «Есенинская Русь». Важно отметить, что и меро­приятия Года кино, и другие инициативы общественников, связанные с культурой, находили нашу поддержку.

Делимся опытом

Общественная палата в этом году представляла свою площадку для популяризации и поддержки общественных инициатив и общественных движений и организаций Рязанской области. На площадке ОПРО об опыте своей работы рассказывали представители поискового движения, организации, работающие с молодежью и детьми. В этом году появилось новое движение – «Юнармия» – палата поддер­жала эту инициативу.

Тесное взаимодействие у нас налажено с Рязанским отделением военно-исторического общества. Мы продолжили работу, связанную с формированием гражданского сознания, поддержкой патриотических инициатив и движений. В этом году был проведен с участием большого количества ученых, специалистов, в том числе из Республики Крым, очередной форум «Наука побеждать». Он был посвящен 240-летию известного мореплавателя, нашего земляка В.М. Головнина.

В диалоге

Особое место в нашей работе занимает тема гармонизации межнациональных отношений, формирования гражданского мира и согласия в обществе. Был реализован наряду с другими проектами фестиваль национальной книги «Читающий мир», который поддержала палата. В рамках этого события прошло более 50 мероприятий – выставки, встречи с представителями различных культур, литератур, языков. Это был большой праздник межнационального общения.

Общественная палата стремилась использовать потенциал своего влияния для создания общественного диалога между властью и обществом, обсуждения разных тем, в том числе и острых, между представителями разных интересов, возрастных и профессиональных групп. Мы и дальше намерены в этом отношении действовать, опираясь на поддержку и потенциал федеральной Общественной палаты.

Сегодня Рязанскую область в Общественной палате представляет Ольга Ефимовна Воронова. Она вошла в комиссию по культуре с правом решающего голоса и активно включилась в работу. Существенно обновился состав нашей палаты, в нее вошли новые члены. Мы уверены, что и наступающий новый год будет годом серьезной и напряженной работы, годом, когда появятся новые инициативы, новые лидеры общественного мнения, новые организаторы общественно значимых социальных проектов. Выступая с Посланием к Федеральному Собранию, Президент России обратился к членам всего нашего общества, в том числе к лидерам общественного движения, руководителям НКО с предложением активно включаться в социальную работу, в осуществление проектов, в которых заинтересованы люди. Общественная палата Рязанской области будет поддерживать инициативы руководителей общественных организаций, помогать в получении грантовой поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Взяли под контроль

В центре внимания Общественной палаты области в этом году находились различные социально значимые сферы, где был организован общественный контроль. Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ возглавила член Общественной палаты Ольга Алексеевна Каркина. Центр организует контроль, рассматривает жалобы, отвечает на звонки, консультирует, обучает руководителей ТСЖ и управляющих домами.

Мы осуществляли контроль за состоянием дорожного строительства, проверяли качество дорожного покрытия, соблюдение правил дорожного движения, контролировали качество капитального ремонта. На ставших традиционными встречах членов Общественной палаты с прокурором области мы задавали ему острые вопросы, в том числе о состоянии освещенности улиц г. Рязани.

Одна из самых резонансных тем этого года – организация безопасного летнего отдыха детей. Члены Общественной палаты в составе групп, осуществляющих эти контрольные функции, выезжали в загородные лагеря, посетили базы отдыха, проводили выездные заседания на базе оздоровительных детских лагерей. Члены Общественной палаты участвовали и в общественном контроле за проведением единого государственного экзамена, за проведением выборов депутатов Государственной Думы.

На пленарных заседаниях палаты рассматривались вопросы экологии, частно-государственного партнерства в сфере туризма, осуществлялся контроль за содержанием детей в сиротских учреждениях. Эти и другие наиболее актуальные темы обсуждались в этом году на вибинарах, встречах с министрами федерального правительства. Мы имели возможность задать любые вопросы министрам здравоохранения, образования, руководителям фондов, организаций федерального уровня, курирующих эти наиболее важные социально значимые направления. Серьезная работа была проведена в связи с осуществлением общественного контроля во взаимодействии с законодателями. Руководители Общественной палаты, ее комиссий, комитетов активно участвовали в обсуждении бюджета, отчетов об исполнении бюджетов текущего и прошлого года, в обсуждении различных вопросов, связанных с социальной сферой, экономикой, которые рассматривались на заседаниях комиссий и комитетов областной Думы.

В канун Нового года мне хотелось высказать благодарность нашим активным гражданам, ветеранам и молодежи, руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций за ту большую работу, которую вы, дорогие друзья, провели в году ушедшем.

Наталья Гришина,

секретарь Общественной палаты Рязанской области