В мире и согласии

Областная общественно-политическая газета
19:54 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани для «Театральной России» ищут новое место В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В Рязани отметили День энергетика Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани сгорел автомобиль В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРуководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Рязанская облдума завершила осеннюю сессию
Главная страница / Новости Рязани и области
20.12.2016
Просмотров: 131
№237 (5278) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

В мире и согласии

В области ведется работа по гармонизации межэтнических отношений

В Доме общественных организаций состоялось заседание Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при губернаторе области. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и связям с общественными объединениями Рязанской областной Думы Алексей Просянников, представители министерств и ведомств, руководители национальных и общественных организаций.

Министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев проинформировал собравшихся об итогах работы за текущий год по реализации Стратегии государственной национальной политики в Рязанской области. «Проведен конкурсный отбор среди социально ответственных некоммерческих организаций, по итогам которого одиннадцать НКО получили субсидии на общую сумму 450 тысяч рублей, – рассказал Антон Астафьев. – Эти средства были направлены на реализацию проектов «Дни дружбы народов», «Интернациональный студенческий фестиваль», «Планета добрых друзей», «Узбекская свадьба», Дни татарской культуры и другие. Субсидии получили 5 казачьих организаций на осуществление мероприятий по возрождению и сохранению казачьей к­ультуры».

Было сказано и о том, что ведется работа, направленная на совершенствование деятельности по реализации Стратегии государственной национальной политики на муниципальном уровне. Во всех районах и городских округах Рязанской области созданы советы по вопросам межэтнических отношений.

Как сообщает сайт Дома общественных организаций Рязанской области, в следующем году поддержка социально ответственных НКО продолжится. Средства государственных субсидий пойдут на решение таких задач, как содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области, содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории региона.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Сергей Филимонов поблагодарил собравшихся за совместную работу в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
Потенциал влияния
Общественная палата региона использует его на добрые и нужные дела
Полноправные
В рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России» школьникам по традиции накануне Дня Конституции вручили паспорта
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
На ринге – крылатая пехота
В Рязани спортсмены Воздушно-десантных войск России разыграли Кубок командующего ВДВ по боксу
Вячеслав Астафьев
Спорт
Покоритель Старого Света
Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам
Вячеслав Астафьев
Власть
Олег Ковалев: Мой главный принцип – учитывать мнение людей
Праздник
20 декабря – День работника органов безопасности РФ
Общество
Константиново: задачи дня
В Рязани прошло совещание по вопросу развития Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Инициатива получила одобрение
Рязанская область отмечена грамотой Минэкономразвития РФ в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Честному бизнесу – легкая регистрация
Межведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат
Юрий Евстифеев
Общество
Большая елка
250 детей из многодетных семей побывали на новогоднем празднике в Рязанском театре кукол
Татьяна Железнова
Общество
Стиль жизни – доброта
В Рязани наградили лучших волонтеров года
Елена Серебрякова
Общество
Водный старт
привел к победе сапожковского предпринимателя
Общество
Добро – за добро!
О том, как рязанцы Москве радость дарили
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Английский клуб
для представителей «серебряного» возраста организовало отделение Союза пенсионеров России
Димитрий Соколов
Общество
Инициатива приветствуется
В регионе развивается добровольческое движение
Ольга Трубушкина
Общество
Со своими предложениями
Пополнившие ряды Общественной палаты региона новые члены предлагают для обсуждения социально значимые темы
Ольга Трубушкина
Общество
От проектов – к делу
Социально ориентированные общественные организации получили господдержку
Ольга Трубушкина
Общество
Кино и дружба без границ
В лучших традициях кинематографа в Рязани прошел фестиваль национальных культур
Елена Серебрякова
Общество
На защите государства
В канун Дня работника органов безопасности состоялась презентация информационного проекта «Герои-чекисты рязанской земли»
Вячеслав Астафьев
Общество
Золотая жила
Рязанские студенты-исследователи открыли новые имена в родословной Срезневских
Татьяна Банникова
Общество
Карта или кошелек?
Количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличилось в 1,5 раза
Культура
Я помню бал. Горели ярко свечи
И снова в блеске залы бальной кружатся пары в вальсе легком...
РВ ТВ
Деды Морозы зажигают елки
Более 450 Дедов Морозов и Снегурочек в минувшую субботу прошли по Первомайскому проспекту в Рязани и устроили флешмоб на площади перед МКЦ, открыв праздничную предновогоднюю декаду
Димитрий Соколов
Культура
Никита на Луне
Здесь помогают детям стать творцами
Елена Серебрякова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru