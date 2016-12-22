В мире и согласии

В области ведется работа по гармонизации межэтнических отношений

В Доме общественных организаций состоялось заседание Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при губернаторе области. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и связям с общественными объединениями Рязанской областной Думы Алексей Просянников, представители министерств и ведомств, руководители национальных и общественных организаций.

Министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев проинформировал собравшихся об итогах работы за текущий год по реализации Стратегии государственной национальной политики в Рязанской области. «Проведен конкурсный отбор среди социально ответственных некоммерческих организаций, по итогам которого одиннадцать НКО получили субсидии на общую сумму 450 тысяч рублей, – рассказал Антон Астафьев. – Эти средства были направлены на реализацию проектов «Дни дружбы народов», «Интернациональный студенческий фестиваль», «Планета добрых друзей», «Узбекская свадьба», Дни татарской культуры и другие. Субсидии получили 5 казачьих организаций на осуществление мероприятий по возрождению и сохранению казачьей к­ультуры».

Было сказано и о том, что ведется работа, направленная на совершенствование деятельности по реализации Стратегии государственной национальной политики на муниципальном уровне. Во всех районах и городских округах Рязанской области созданы советы по вопросам межэтнических отношений.

Как сообщает сайт Дома общественных организаций Рязанской области, в следующем году поддержка социально ответственных НКО продолжится. Средства государственных субсидий пойдут на решение таких задач, как содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области, содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории региона.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор Сергей Филимонов поблагодарил собравшихся за совместную работу в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.