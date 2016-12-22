Полноправные

В рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России» школьникам по традиции накануне Дня Конституции вручили паспорта

Получали самый главный документ победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты детского общественного движения.

Максим Старостин – многократный победитель школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады по биологии и математике, отличник, профессионально занимается легкой атлетикой, имеет областные награды.

Ученица школы №11 Вера Соболева – капитан школьной баскетбольной команды, ставшей победителем в первенстве города. Вера – призер и участница всероссийских, городских, областных соревнований по баскетболу и участница школьного сводного отряда почетного караула Поста №1.

Учащийся школы №8 Григорий Гусев занимается вокалом с пяти лет и за свою творческую деятельность получил 14 дипломов победителя и лауреата разных степеней областных, всероссийских и международных конкурсов.

С правами и обязанностями, которые наступают в 14 лет, Григорий хорошо знаком из уроков обществознания. Больше всего он рад тому, что теперь в свободное от учебы время и с согласия родителей он может работать.

– Я хочу купить видеоаппаратуру, чтобы вести блог в Интернете, – говорит Григорий. – Я планирую устроиться расклейщиком объявлений или штурвальным на комбайне. Мой отец работает на сельскохозяйственном производстве и обещал меня взять к себе на подработку.

– Каждый уважающий себя гражданин должен знать законы и соблюдать их. Правовой нигилизм очень вредит человеку, – говорит старший помощник руководителя CУ СК РФ по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова.