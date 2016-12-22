Добро – за добро!

О том, как рязанцы Москве радость дарили

Замело снежком, запорошило

Всю площадь-девицу Красную.

Расписали ее, разукрасили

Огоньками, шарами, матрешками.

Стар и млад на коньках здесь катается,

Чай горячий пьет, добру песню поет

И встречать Новый год готовится.

А в Гостином дворе, что в соседнем дому,

Ты подарок найдешь, сердцем сделанный,

Им кого-нибудь ты обрадуешь

И поможешь другим сотворить добро.

Детский смех. Собачий лай. Любимые, знакомые с детства новогодние песни. Звуки праздника и веселья сливаются под высоким светлым куполом Гостиного двора. В самом сердце Москвы собрались представители более 50 благотворительных организаций – пообщаться, рассказать людям о своей работе и предложить им приобрести подарки ручной работы к Новому году. Среди стендов москвичей и петербуржцев есть один рязанский. Фонд «Наши дети» долго готовился к «Душевному базару» – самой крупной благотворительной новогодней ярмарке в России. И посетители это ценят: оставляют пожертвования за мягких кукол и теплые вещи для детей, украшения и елочные игрушки. А помощница фонда Елена Аронова еще и угощает всех ароматным чаем собственного приготовления.

Вишневый, липовый, мятный сбор… По профессии Елена Александровна – провизор, и чайные смеси для «Душевного базара» она составляла со знанием дела. Травы для него собирались подопечными фонда и их родителями в чистейших лесах и полях Рязанской области, а что-то подарили владельцы частных огородов – например, любимые многими мяту и мелиссу. В фонде готовые пакеты со смесями раскладывали в холщовые мешочки с вышитыми или нарисованными петухами – символами будущего года. Поэтому каждая такая упаковка – волшебный, полезный и красивый подарок. Еще до обеда внушительную гору чая на настоящей русской телеге разобрали почти полностью. К слову, телега, как и русские народные костюмы помощников и убранство площадки «Наших детей», – часть замысла фонда. Все «декорации» и реквизит везли до столицы на нескольких машинах и накануне монтировали прямо на месте.

Но о плотницких заботах никто не вспоминает, когда веселье в самом разгаре. Сотрудники благотворительных организаций гуляли от стенда к стенду, обмениваясь впечатлениями и контактами, а их юные помощники приглашали посетителей посмотреть уникальные вещицы, сфотографироваться с аниматорами в необычных костюмах или пообщаться с животными. Кошек и собак на «Душевном базаре» можно было погладить, а с Дедом Морозом, Чеширским котом и оленеводом из юрты – сфотографироваться. А особый колорит добавляют ярмарке артисты финского «Упсала-цирка». Труппа в цветных костюмах изображала Деда Мазая и зайцев, внося сумятицу, повсюду артисты катались по перилам роскошной лестницы у входа, ходили между площадок под бой барабанов, влезали в объективы фотографов, одним словом, веселили и участников, и гостей.

А посетителям и вовсе не пришлось скучать ни минуты. Мастер-классы помогали детям научиться делать самые разные вещицы – игрушки из фетра, коллажи, расписное печенье, елочные шары… На сцене Гостиного двора непрерывно шел концерт, а особо активные могли устроить его себе сами: семьи пели добрые русские песни о зимних праздниках в караоке. И даже нельзя сказать точно, что гости «Душевного базара» оценили выше всего – добрый и светлый праздник, красивые подарки или возможность помочь тем, кто в этом реально нуждается. Купить добро нельзя, но его можно дарить – для того и собрался «Душевный базар». А нашим землякам этот день в сердце столицы подарил не только море общения и ярких эмоций, но и возможность провести праздник для детей в 2017 году. Все вырученные средства фонд «Наши дети» направит на проведение фестиваля «Солнышко в ладошках».