Уважаемые работники органов безопасности Рязанской области и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ФСБ находится на переднем крае защиты безопасности государства от внутренних и внешних угроз, ведет непримиримую борьбу с терроризмом, преступностью и коррупцией. Вашей службе принадлежит особая роль в противодействии религиозному экстремизму и разжиганию межнациональной розни.

Сотрудники Управления ФСБ России по Рязанской области с честью выполняют возложенные на них обязанности. Своей верностью служебному долгу и мужеством они по праву заслужили авторитет и признательность земляков.

Уверен, что и в дальнейшем коллектив УФСБ Рязанской области будет выполнять все поставленные задачи на высоком профессиональном уровне.

В день праздника – особая благодарность ветеранам службы, которые передают молодежи свои знания и опыт, наработанный многими поколениями работников органов безопасности.

Желаю всем здоровья, благополучия, мира, успехов в реализации планов на благо России и Рязанского региона.

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Уважаемые сотрудники органов безопасности!

От имени депутатов областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Защита суверенных интересов Отечества, безопасность наших граждан всегда были и остаются основными целями вашей работы.

Рязанские сотрудники ФСБ с честью выполняют свой долг, успешно справляются с возложенными на них обязанностями, ставя надежный заслон любым угрозам. Это очень серьёзный, ответственный труд, который не всегда заметен, но необходим для последовательного развития региона, спокойной жизни людей.

Выдержка, порядочность, верность принципам офицерской чести помогают вам сегодня противостоять экстремизму, терроризму, бороться с незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью, коррупцией, предотвращать похищение людей.

Спасибо вам, ветеранам за безупречную службу и высокий профессионализм, за значимый вклад в обеспечение мира и безопасности на территории нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, добра и новых успехов в работе!

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.В. Фомин