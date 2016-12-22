Константиново: задачи дня

В Рязани прошло совещание по вопросу развития Государственного музея-заповедника С.А. Есенина

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел совещание по вопросам дальнейшего развития Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и реализации поручений Президента РФ. В нем приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя правительства Владимир Трушкин, руководители профильных министерств и ведомств, директор музея-заповедника Сергея Есенина Борис Иогансон.

Глава региона поручил ускорить работы по всем пунктам поручений, касающихся региональной части. «Мы должны сделать Константиново максимально комфортным и удобным для посещения туристов, – сказал Олег Ковалев. – Интерес к музею год от года растет. В этом году родину Сергея Есенина посетили свыше 300 тысяч человек. Уверен, что в 2017 году их будет больше».