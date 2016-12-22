Инициатива получила одобрение

Рязанская область отмечена грамотой Минэкономразвития РФ в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса»

Итоги пилотного проекта по созданию многофункциональных центров для бизнеса были подведены в рамках всероссийской конференции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которая прошла накануне в Москве. В церемонии вручения наград приняла участие министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина.

По словам министра экономического развития и торговли Светланы Горячкиной, в Рязанской области проект «МФЦ для бизнеса» стартовал 1 июня 2016 года. В целом, по данным на 1 декабря текущего года, в МФЦ Рязанской области представителям бизнес-сообщества оказано 27 872 услуги. Каждый предприниматель, обратившись в многофункциональный центр, может получить информацию о финансовой поддержке Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства, об имущественной поддержке, о крупнейших заказчиках и условиях участия в закупках. Кроме того, через МФЦ предоставляются сведения о субсидиях, организациях, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо – и электроснабжения, о мерах поддержки молодежного предпринимательства с возможностью подачи заявки на обучение в Школе молодежного предпринимательства, о контрольно-надзорной деятельности, а также о предпринимательских сообществах и деловых объединениях региона.