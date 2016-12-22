Честному бизнесу – легкая регистрация

Областная общественно-политическая газета
19:54 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде В Рязани отметили День энергетика В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРуководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязани сгорел автомобиль О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Главная страница / Новости Рязани и области
20.12.2016
Просмотров: 199
№237 (5278) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Честному бизнесу – легкая регистрация

Межведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат

В центре развития бизнеса регионального отделения Сбербанка России прошла пресс-конференция на тему «О результатах реализации в 2016 году в Рязанской области Дорожной карты по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (в части регистрации нового бизнеса)».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев подчеркнул важность регистрации бизнеса для предпринимателей. По его словам, раньше она занимала 15–16 дней. И вот в последние годы в рамках исполнения Дорожной карты в регионе произошли существенные изменения, снимающие административные барьеры и упрощающие процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, произошло кратное уменьшение числа отказов на регистрацию юридических лиц. Рязанская область вошла в число пяти лучших регионов страны в группе показателей «Регистрация предприятий» национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив.

Как подчеркнул начальник отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Фролов, сейчас в налоговых органах области зарегистрировано 31498 юридических лиц и 27012 индивидуальных предпринимателей. Ежегодно регистрируется около 2,8 тысячи новых организаций. Процедура значительно облегчена. С этого года все полномочия по государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей переданы в Единый регистрационный центр, с которым активно взаимодействуют и территориальные инспекции, и МФЦ. Кроме того, по словам Фролова, согласно федеральному законодательству отменена обязанность хозяйственных организаций иметь круглую печать, с 29 декабря 2015 года госрегистрация юрлиц осуществляется при их создании в срок не более чем три рабочих дня, вводится возможность использования типового устава, произошли и многие другие улучшения в работе с предпринимателями. В регионе проведено более 120 семинаров и «круглых столов» для бизнес-сообщества, разработаны макеты брошюр «Создай свой бизнес», внедрена оценка качества предоставления пользователям госуслуг налоговыми органами по госрегистрации в рамках проекта «Ваш контроль».

Заместитель министра экономического развития и торговли региона Нина Соломонова подробно рассказала о законодательных изменениях последних лет, служащих улучшению инвестиционного климата в области, и о господдержке малого и среднего бизнеса. На пресс-конференции была также презентована «Представительская папка» начинающего предпринимателя Рязанской области», включающая в себя, в частности, сборник регионального законодательства о налогах.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
Инициатива получила одобрение
Рязанская область отмечена грамотой Минэкономразвития РФ в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса»
По материалам официального сайта Правительства области
Большая елка
250 детей из многодетных семей побывали на новогоднем празднике в Рязанском театре кукол
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
На ринге – крылатая пехота
В Рязани спортсмены Воздушно-десантных войск России разыграли Кубок командующего ВДВ по боксу
Вячеслав Астафьев
Спорт
Покоритель Старого Света
Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам
Вячеслав Астафьев
Власть
Олег Ковалев: Мой главный принцип – учитывать мнение людей
Праздник
20 декабря – День работника органов безопасности РФ
Общество
Константиново: задачи дня
В Рязани прошло совещание по вопросу развития Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Стиль жизни – доброта
В Рязани наградили лучших волонтеров года
Елена Серебрякова
Общество
Водный старт
привел к победе сапожковского предпринимателя
Общество
Потенциал влияния
Общественная палата региона использует его на добрые и нужные дела
Общество
В мире и согласии
В области ведется работа по гармонизации межэтнических отношений
Ольга Трубушкина
Общество
Полноправные
В рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России» школьникам по традиции накануне Дня Конституции вручили паспорта
Анна Добролежа
Общество
Добро – за добро!
О том, как рязанцы Москве радость дарили
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Английский клуб
для представителей «серебряного» возраста организовало отделение Союза пенсионеров России
Димитрий Соколов
Общество
Инициатива приветствуется
В регионе развивается добровольческое движение
Ольга Трубушкина
Общество
Со своими предложениями
Пополнившие ряды Общественной палаты региона новые члены предлагают для обсуждения социально значимые темы
Ольга Трубушкина
Общество
От проектов – к делу
Социально ориентированные общественные организации получили господдержку
Ольга Трубушкина
Общество
Кино и дружба без границ
В лучших традициях кинематографа в Рязани прошел фестиваль национальных культур
Елена Серебрякова
Общество
На защите государства
В канун Дня работника органов безопасности состоялась презентация информационного проекта «Герои-чекисты рязанской земли»
Вячеслав Астафьев
Общество
Золотая жила
Рязанские студенты-исследователи открыли новые имена в родословной Срезневских
Татьяна Банникова
Общество
Карта или кошелек?
Количество и объем безналичных операций, совершенных в регионе с использованием платежных карт, увеличилось в 1,5 раза
Культура
Я помню бал. Горели ярко свечи
И снова в блеске залы бальной кружатся пары в вальсе легком...
РВ ТВ
Деды Морозы зажигают елки
Более 450 Дедов Морозов и Снегурочек в минувшую субботу прошли по Первомайскому проспекту в Рязани и устроили флешмоб на площади перед МКЦ, открыв праздничную предновогоднюю декаду
Димитрий Соколов
Культура
Никита на Луне
Здесь помогают детям стать творцами
Елена Серебрякова
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru