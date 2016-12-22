Честному бизнесу – легкая регистрация

Межведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат

В центре развития бизнеса регионального отделения Сбербанка России прошла пресс-конференция на тему «О результатах реализации в 2016 году в Рязанской области Дорожной карты по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (в части регистрации нового бизнеса)».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев подчеркнул важность регистрации бизнеса для предпринимателей. По его словам, раньше она занимала 15–16 дней. И вот в последние годы в рамках исполнения Дорожной карты в регионе произошли существенные изменения, снимающие административные барьеры и упрощающие процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, произошло кратное уменьшение числа отказов на регистрацию юридических лиц. Рязанская область вошла в число пяти лучших регионов страны в группе показателей «Регистрация предприятий» национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив.

Как подчеркнул начальник отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Фролов, сейчас в налоговых органах области зарегистрировано 31498 юридических лиц и 27012 индивидуальных предпринимателей. Ежегодно регистрируется около 2,8 тысячи новых организаций. Процедура значительно облегчена. С этого года все полномочия по государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей переданы в Единый регистрационный центр, с которым активно взаимодействуют и территориальные инспекции, и МФЦ. Кроме того, по словам Фролова, согласно федеральному законодательству отменена обязанность хозяйственных организаций иметь круглую печать, с 29 декабря 2015 года госрегистрация юрлиц осуществляется при их создании в срок не более чем три рабочих дня, вводится возможность использования типового устава, произошли и многие другие улучшения в работе с предпринимателями. В регионе проведено более 120 семинаров и «круглых столов» для бизнес-сообщества, разработаны макеты брошюр «Создай свой бизнес», внедрена оценка качества предоставления пользователям госуслуг налоговыми органами по госрегистрации в рамках проекта «Ваш контроль».

Заместитель министра экономического развития и торговли региона Нина Соломонова подробно рассказала о законодательных изменениях последних лет, служащих улучшению инвестиционного климата в области, и о господдержке малого и среднего бизнеса. На пресс-конференции была также презентована «Представительская папка» начинающего предпринимателя Рязанской области», включающая в себя, в частности, сборник регионального законодательства о налогах.