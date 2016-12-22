Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
Вторая полоса
Общество
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Большая елка

250 детей из многодетных семей побывали на новогоднем празднике в Рязанском театре кукол
Автор фото: Дмитрий Осинин | Большая елка
Фото: Дмитрий Осинин.

Маленькие рязанцы посмотрели новогоднее представление «Голос Елки» и получили сладкие подарки от Прио-Внешторгбанка. А помогло организовать праздник областное министерство социальной защиты населения, собравшее детей из категории многодетных и малообеспеченных семей, которые особенно нуждаются во внимании.

Для многих ребят новогодние праздники уже начались – утренниками в детских садах, праздничными вечерами в школах. Тем не менее представление в театре кукол – это всегда нечто особенное.

– Елка в театре кукол – одна из наших любимых. Здесь всегда теплая, душевная атмосфера, очень интересное представление, а моим мальчишкам – они у меня любят побегать – особенно нравятся подвижные конкурсы, – поделилась мама троих сыновей Юлия Гавердовская.

– Сегодня для нас особенный день – стартовала наша новогодняя кампания. Надеюсь, совместно мы подарим нашим семьям новогоднее настроение, – выразил надежду директор театра кукол Константин Кириллов.

Поставил праздничный спектакль «Голос Елки» Валерий Скиданов. По традиции первая часть представления проходила в фойе, возле елки, где детвору ждали веселые конкурсы, парад карнавальных костюмов, хоровод. С наступающим Новым годом детей и родителей поздравили Константин Кириллов и соорганизаторы праздника – председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин и заместитель министра социальной защиты населения Наталья Рогатина.

– Новый год – праздник семейный. Для большой семьи праздник должен быть большим, – подчеркнул Роман Ганишин.

– Сегодня здесь собрались люди, которые очень хотели бы, чтобы часть ваших новогодних желаний исполнилась, чтобы ваш Новый год был более сладким, более веселым, – обратилась к маленьким зрителям Наталья Рогатина.

Из фойе действие переместилось в зрительный зал. Одним из главных действующих лиц представления стала, конечно, Елка. Присутствуют среди героев и символ наступающего года – Петушок, а также хитрые персонажи, которые пытаются помешать проведению праздника, – Лиса Алиса, Кот Базилио, Снежная Королева. По словам Константина Кириллова, в период зимних праздников театр сыграет 69 новогодних спектаклей, которые посетят более 20 тысяч рязанцев.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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