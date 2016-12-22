Стиль жизни – доброта

В Рязани наградили лучших волонтеров года

В концертно-банкетном зале «Москва» состоялось подведение итогов работы добровольческого движения «Корабль доброй воли». На праздник собрались волонтеры всех школьных отрядов Рязани и их педагоги.

Министр социальной защиты населения региона Денис Боков вручил благодарности заместителям директоров по воспитательной работе школ №№ 56, 68 и 69 за большой вклад в развитие социального добровольчества. Свои призы и дипломы также получили победители городского конкурса «Рязань – территория добра»: отряду «Акцент» школы № 64, отряду «Биоритм» школы № 56 и отряду «ДЭМОЦ» школы № 45.

– С каждым годом волонтерству в нашей стране уделяется все больше внимания, в том числе и на государственном уровне, – подчеркнул Денис Боков. – Вашу деятельность трудно переоценить. Когда человек кому-то помогает, то он помогает и себе, становится лучше. И то внимание, душевное тепло, которое вы дарите пожилым людям, детям при личном общении, возможно, важнее всего.

В рамках праздника школьникам, желающим стать активными добровольцами, были вручены волонтерские книжки. Кроме того, были подведены итоги конкурса «Доброволец года-2016», который проводит Центр развития добровольчества Рязани. Абсолютным победителем стала ученица школы № 56, заместитель руководителя отряда «Биоритм» Кристина Зорина. По словам девушки, добровольческая деятельность ее привлекла еще в пятом классе.

– Я уже тогда хотела помогать и делать что-то полезное, – рассказала Кристина. – Это лучше, чем сидеть без дела. И теперь волонтерство стало для меня стилем жизни. То, что я стала «Добровольцем года-2016», – это достижение всего отряда.

В основном отряд «Биоритм» занимается проведением и организацией благотворительных ярмарок и акций, работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, отряд сотрудничает с Рязанской областной детской клинической больницей, где проводит для маленьких пациентов праздники, классные часы, игры, а педагоги школы №56 ведут для них занятия. Каждый год реализуем в школе реализуется какой-нибудь социально значимый проект. В 2017 году основным направлением деятельности отряда будет популяризация семейных ценностей.

Сейчас Кристина Зорина учится в 11 классе. После получения школьного аттестата она планирует поступить в РГУ им. С.А. Есенина на учителя начальных классов и английского языка и продолжить там свою волонтерскую деятельность.

Руководитель Центра развития добровольчества Рязани Николай Вешта сообщил, что в следующем году планируется активное сотрудничество с областным детским эколого-биологическим центром, в котором будут разрабатываться и реализовываться проекты в сфере экологического добровольчества.