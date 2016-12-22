Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
Вторая полоса
Общество
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Водный старт

привел к победе сапожковского предпринимателя
Водный старт

Сапожковский бизнесмен Иван Золотарев стал победителем VIII ежегодного конкурса Ассоциации молодых предпринимателей России «Лучший молодой предприниматель», финал которого состоялся в Москве.

Иван – директор ООО «Сапожковские минеральные воды», финалист регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2016». По результатам федерального этапа конкурса он стал победителем в номинации «Лучший бизнес-старт 2016 г.».

Строгое жюри, куда вошли представители бизнеса, эксперты в области предпринимательства, частные инвесторы, оценивало финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационные характеристики и социальную значимость бизнеса, управленческие способности предпринимателей.

Эксперты конкурса наградили победителей и дали рекомендации по дальнейшей реализации проектов.

Подготовлено по материалам сайта mineconom.ryazangov.ru

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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