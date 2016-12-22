Водный старт
Сапожковский бизнесмен Иван Золотарев стал победителем VIII ежегодного конкурса Ассоциации молодых предпринимателей России «Лучший молодой предприниматель», финал которого состоялся в Москве.
Иван – директор ООО «Сапожковские минеральные воды», финалист регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2016». По результатам федерального этапа конкурса он стал победителем в номинации «Лучший бизнес-старт 2016 г.».
Строгое жюри, куда вошли представители бизнеса, эксперты в области предпринимательства, частные инвесторы, оценивало финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационные характеристики и социальную значимость бизнеса, управленческие способности предпринимателей.
Эксперты конкурса наградили победителей и дали рекомендации по дальнейшей реализации проектов.
Подготовлено по материалам сайта mineconom.ryazangov.ru
22 декабря 2016