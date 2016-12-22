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20.12.2016
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№237 (5278) |
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Спорт
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На ринге – крылатая пехота

В Рязани спортсмены Воздушно-десантных войск России разыграли Кубок командующего ВДВ по боксу
Автор фото: Александр Королев | На ринге – крылатая пехота
Фото: Александр Королев.

Турнир на Кубок командующего Воздушно-десантными войсками проводится с 1943 года. За свою историю турнир несколько раз менял название и проходил на территории разных частей и соединений ВДВ. В 2014 году командующий ВДВ принял решение проводить соревнования в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

На III Всероссийский турнир по боксу класса «А», Кубок командующего Воздушно-десантными войсками, со всех частей и соединений ВДВ прибыли почти 100 участников из 13 команд. Класс «А» предусматривает присвоение победителям почетного звания «Мастер спорта России». Конкуренция высочайшая – в заявочном списке 25 мастеров спорта и 48 кандидатов в мастера спорта России.

По традиции соревнования на Кубок командующего проводятся как большой спортивный праздник. На открытие прибыли олимпийские чемпионы по боксу Александр Лебзяк и Вячеслав Яновский, участник Олимпиады Владимир Ерещенко, председатель Комитета по обороне Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов, командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

– Рязанская область имеет богатые традиции по развитию одного из самых популярных видов спорта, боксу, – говорит председатель комитета Госдумы по обороне, командущий ВДВ с 2009-го по 2016 год Владимир Шаманов. – В этом виде спорта наши десантники также преуспели. Сегодня здесь с нами десантник, чемпион Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году Вячеслав Яновский. Когда определили за воздушно-десантными войсками развитие олимпийского вида спорта – бокса, мы все очень обрадовались, и одним из первых шагов было возрождение этого турнира. Турнир носит имя легендарного боксера, чемпиона Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году Александра Лебзяка, который тоже сегодня в этом зале.

Турнир в Рязани проводился по олимпийской системе. Спортсмены разыграли не только личное, но и командное первенство. Боксерам, приехавшим со всей страны в РВВДКУ, было несколько неуютно, поскольку команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища шесть лет (2009 – 2012, 2014 и 2015 год) становилась победителем турнира. То, что курсанты училища вышли на ринг побеждать, стало ясно перед проведением финальных боев. В пяти весовых категориях из семи рязанцы стали финалистами. На трибунах в спортзале им обеспечили мощную поддержку сослуживцы.

В первом поединке, в весовой категории до 60 килограммов, за победу вели борьбу Павел Никонов из РВВДКУ и Мухаммад Шехов из Псковской 76-й десант­но-штурмовой дивизии. Оба мастера спорта бились достойно, но судьи отдали победу рязанцу.

– Я очень доволен своей победой, – сказал, сойдя с ринга, Павел Никонов. – Победу посвящаю своему тренеру Станиславу Джонсовичу Смирнову. Он мне помог так подготовиться к турниру, что я сегодня выиграл. Ведь моя победа – это еще и зачет училищу.

Станислав Смирнов – мастер спорта международного класса, воспитанник казахской школы бокса.

– Я в Рязанском воздушно-десантном училище работаю тренером всего два года, – говорит Станислав Джонсович. – Меня сюда пригласил Владимир Анатольевич Шаманов. В команде училища – солдаты срочной службы и курсанты. И физически, и технически они готовы очень хорошо и всегда настроены только на победу.

Слова тренера подтвердились, как только на ринг вышел в весовой категории до 75 килограммов рязанец Алексан Кулиев. Курсант РВВДКУ одержал победу дострочно техническим нокаутом. Примечательно, что соперник Алексана – Артем Мохов служит по контракту в Рязанском воздушно-десантном училище. Мастер спорта Мохов два года подряд одерживал над Кулиевым на турнире победу. Но вот теперь Алексан взял реванш, а вместе с ним и звание мастера спорта России.

– Для меня этот успех – как победа на Олимпийских играх, – говорит Алексан Кулиев. – Кубок командующего ведь наши, десантные, соревнования.

В следующем поединке, в весе до 81 килограмма, Максиму Максюте из Рязани не повезло, он проиграл по очкам. Зато Иван Сагайдак из РВВДКУ (вес до 91 килограмма) победил досрочно, да еще специальный приз «За волю к победе» получил. По мнению специалистов, самые интересные поединки в боксе проходят в самой тяжелой весовой категории. Там и сила, и натиск, и быстрота.

В весе до 91 килограмма на ринг за команду Рязанского воздушно-десантного училища выступал курсант Сергей Канашев. Его соперник Виталий Крестников представлял 7-ю десантно-штурмовую (горную) дивизию из Новороссийска. Оба – кандидаты в мастера спорта, обоим нужно было выполнять мастерский норматив. С первых секунд поединка Крестников обрушил на Канашева одну атаку за другой, но рязанец умело уклонялся от ударов и лишь изредка точно атаковал. Во втором раунде Сергей Канашев прибавил темп и под рев трибун атаки проводил все чаще, и были они все острее. В третьем раунде соперник Сергея дрогнул и несколько раз пропустил точные удары. Они, скорее всего, подкосили его не только физически, но и морально. Со стороны Крестникова уже не было столь яростных атак, как в начале поединка. Видно было, что устал парень, а в боксе усталость приводит к пропуску ударов. В итоге, после гонга, возвестившего об окончании боя, судья вскинул вверх руку рязанца Сергея Канашева – теперь уже мастера спорта России.

В личном зачете у боксеров РВВДКУ – четыре золотые медали из семи возможных. В командной борьбе Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова вновь на высшей ступеньке пьедестала почета. Команду к соревнованиям готовили старший тренер Герман Игнатьев и тренер Станислав Смирнов. Награду победителям вручил губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

– Я считаю, что на сегодняшнем турнире, по большому счету, проигравших нет, – сказал, обращаясь к участникам турнира, тренерам, судьям и организаторам соревнований, губернатор Олег Ковалев. – Все вы готовились, тренировались, сражались за победу, а значит, укрепили и дух, и силу. Это вам очень здорово поможет в жизни. Мы всегда рады и готовы поддержать любое начинание, касающееся укрепления здоровья и физического развития человека. Спортсменам, прибывающим на соревнования в Рязанскую область, мы готовы создавать максимально комфортные условия. Я сегодня очень рад, что спортсмены нашего легендарного Рязанского воздушно-десантного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова снова выиграли всероссийский турнир. Они еще раз показали всем, насколько умело может действовать крылатая пехота, когда нужно одержать победу.

Бронзовые награды в различных весовых категориях завоевали представители РВВДКУ Алексей Москвин, Василий Темнов, Иван Глушков, Дмитрий Маруткин.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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