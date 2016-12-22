Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
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20.12.2016
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№237 (5278) |
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Спорт
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Покоритель Старого Света

Рязанец Дмитрий Андрейкин стал чемпионом Европы по шахматам
Покоритель Старого Света

Дмитрий Андрейкин победил на чемпионате Европы по блицу в Таллине. На его счету 22 очка после 26 туров. Второе место занял азербайджанец Рауф Мамедов (20,5), тройку замкнул Сергей Жигалко из Белоруссии (19,5). Ранее чемпионом по быстрым шахматам стал также россиянин – Александр Рязанцев.

Скупые строчки информ­агентств страны в минувшие выходные возвестили миру о том, что шахматной становится теперь и Рязань. Здесь пока не проводятся крупные международные шахматные турниры, но уже всем известно, что рязанский шахматист Дмитрий Андрейкин – теперь сильнейший в Европе.

Учился он в 69-й рязанской школе и в шахматы начал играть в раннем детстве. В 2001 году, когда ему было всего 11 лет, на турнире в Смоленске стал чемпионом России среди юношей до 14 лет, а в 2009 и 2010 годах выиграл юниорский чемпионат страны. Становился многократным призером крупных международных турниров. В 2010 году выиграл чемпионат мира среди юниоров. В 2012 году – чемпион России, в 2013-м – финалист кубка мира ФИДЕ и в составе сборной России бронзовый призер командного чемпионата Европы. В 2016 году в составе команды «Алкалоид» Дмитрий Андрейкин стал победителем чемпионата Европы по шахматам среди клубов.

Дмитрий считает, что качественный переход во взрослые шахматы случился после его переезда из Рязани в Саратов в 2007 году. Он поступил в Саратовский государственный социально-экономический университет и начал играть за команду вуза в клубном чемпионате России.

После учебы Дмитрий Андрейкин вернулся в родной город и проживает в Рязани. Это значит, что теперь развитию шахмат в регионе будет дан новый мощный импульс. А совершать новые громкие победы в мировых шахматах Дмитрию будут помогать родные стены.

С успехом Дмитрия Андрейкина поздравляют министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, управление по развитию физической культуры и массового спорта администрации Рязани, а также рязанские любители шахмат. Желаем новых побед!

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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