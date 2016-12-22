Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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20.12.2016
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№237 (5278) |
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Власть
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Олег Ковалев: Мой главный принцип – учитывать мнение людей

Олег Ковалев: Мой главный принцип – учитывать мнение людей

На состоявшейся в минувшую среду пресс-конференции наш корреспондент из-за недостатка времени и повышенной активности коллег не смог задать все те вопросы, с которыми хотел обратиться к губернатору. Но мы воспользовались предложением, прозвучавшим на пресс-конференции, и передали главе региона те вопросы, что не были заданы. Сегодня знакомим вас с ответами Олега Ковалева «Рязанским ведомостям».

Р.В.– В этом году в области был принят закон о промышленной политике. Какую роль он призван сыграть в развитии экономики?

О.К. – В сложных условиях мы стремимся к тому, чтобы сохранить промышленный потенциал области и создать условия для его развития. Для этого используем все возможности: и на федеральном, и на региональном уровнях. И нам это удается. За 9 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере обрабатывающих производств составил свыше 175,5 млн. руб., что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При активном участии региона проекты ряда предприятий получили федеральную господдержку. К примеру, «СТП-САСТА» – 1,22 млрд. руб. Реализация инвестпроекта позволит создать самостоятельное станкостроительное предприятие, работающее на современном высокоточном оборудовании и выпускающее продукцию, востребованную ОПК. Вывод предприятия на полную мощность планируется в 2016-2017 годах.

При поддержке правительства льготные займы получили «Русская кожа» – 190 млн. руб., «Вакуумные технологии» – 117,5 млн. руб., станкозавод – 500 млн. руб., 16 проектов малых предприятий в научно-технической сфере на общую сумму 59,4 млн. руб.

Кроме того, при активном участии региона ряд промышленных предприятий Рязанской области, в том числе оборонно-промышленного комплекса (ГРПЗ, «Красное знамя», 360-й авиазавод, «Глобус» и др.) получил федеральную господдержку на общую сумму около 4 млрд. руб.

Мы приняли региональный закон о промышленной политике, создали Фонд развития промышленности. Это тоже возможность поддержать предприятия, возможность получать преференции, налоговые льготы, сохранять благоприятный климат для привлечения инвестиций.

Р.В.– Один из серьезных социальных вопросов на селе – развитие инфраструктуры. Как он решается сегодня и какие есть планы на перспективу?

О.К. – В 2016 году реализован ряд серьезных проектов по развитию социальной инфраструктуры сельских районов. Построены ФАП в селе Азеево Ермишинского района, ФОК в Спасске, крупный культурный центр в Касимове, Дворец культуры в Ухолове, современные школы в Ряжске и Кадоме, в стадии завершения строительство школы в Пронском районе. Введен в эксплуатацию один из самых сложных участков федеральной автотрассы М-5 – транспортный объезд с. Кирицы протяженностью 13 км. Его открытие позволило повысить безопасность движения на дороге, существенно улучшить экологическую ситуацию в селах Кирицы и Сушки.

Работа по развитию социальной сферы села будет продолжаться. Планируется построить ФАПы в Рыбновском и Сараевском районах, Дом культуры в Клепиковском районе, реконструировать стадион в р.п. Старожилово.

Р.В.– Олег Иванович! Вы всегда обращаете внимание на то, что власти разных уровней должны решать социально значимые вопросы с учетом мнения общественности. Как это реализуется на практике?

О.К. – Я считаю, что сегодня современное общество ставит перед властью задачу – быть максимально открытой для людей, требует прямого, честного диалога, где каждый должен слышать друг друга. Это и мой главный принцип, и основное требование ко всем должностным лицам. Поэтому работа правительства области проводится в тесном взаимодействии с обществом, все важные решения принимаются с учетом мнения людей, их пожеланий и требований.

В качестве одного из приоритетов мы определяем поддержку инициатив граждан, вовлечение населения и общественных организаций в решение всех значимых вопросов, активизацию работы общественных советов и общественного контроля.

Созданный год назад Центр поддержки муниципальных инициатив смог за короткое время объединить усилия общественности и местной власти в реализации десятков проектов, предложенных самими гражданами.

Представители общественных организаций вошли в составы общественных советов, созданных при всех 29 центральных исполнительных органах государственной власти региона. Они работают в различных комиссиях и рабочих группах, участвуют в обсуждении и принятии решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития региона.

В Рязанской области активно работают Общественная палата, благотворительный фонд «Наши дети», волонтерские, военно-патриотические и национальные организации, десятки других общественных объединений. Что очень важно, в регионе сформирована эффективная система общественного контроля в сфере дорожного хозяйства и ЖКХ. К примеру, жители домов, где ведется капремонт, контролируют работу подрядчиков. Конечно, в этом обязательно участвуют специалисты-профессионалы. Однако в госжилинспекции их не так много, а масштаб работы большой. А значит, участие жильцов только на пользу. Они, как самая заинтересованная сторона, всегда обратят внимание на качество материалов и работ, вовремя укажут на недочеты, что позволит их оперативно устранить. То же самое и с ремонтом дорог. Хозяйский глаз людей, которые непосредственно ими пользуются, всегда увидит недоработки, а иногда и попросту нерадивое отношение подрядных организаций. Таким не поздоровится, когда их безалаберность выносится на общественное обсуждение. И репутация страдает, и рублем придется ответить. Потому что мы заставляем переделывать некачественную работу за их же собственный счет.

Такое взаимодействие общественных организаций и власти считаю очень конструктивным. Люди все активнее участвуют в формировании среды, в которой живут, чувствуют свою ответственность за нее. Не ждут, когда появится добрый дядя, бог, царь или герой и решит их проблемы, а своими силами стараются наладить нормальную жизнь. А власть, со своей стороны, помогает им в этом. Именно так формируется активное гражданское общество, именно к этому мы и стремимся.

Р.В. – Как Вы оцениваете взаимодействие с ОНФ в нашем регионе в уходящем году?

О.К. – Проекты ОНФ, которые подготовлены и отработаны профессионально, я оцениваю положительно. Представители Народного фронта активно участвуют в контрольных мероприятиях.

По предложению регионального отделения ОНФ создана рабочая группа, которая проводит мониторинг выполнения поручений Президента РФ по итогам форума «За качественную и доступную медицину». В зоне особого внимания ОНФ постоянно держит такие острые темы, как обеспечение лекарственными препаратами больных с орфанными заболеваниями, при которых требуется дорогостоящее лечение. Члены регионального отделения фронта контролируют вопросы, связанные с зарплатой медработников, закупкой медоборудования, оказанием высокотехнологичной медпомощи, строительством и оснащением ФАПов, поддержкой молодых специалистов в сельских районах области. Активная позиция сопредседателя регионального штаба ОНФ Владимира Юдина, готовность к диалогу других членов штаба позволяют эффективно решать задачи по укреплению системы медпомощи в регионе.

Уважения заслуживает принципиальность сопредседателя регионального штаба ОНФ, Героя России Андрея Красова. Он вместе с ГИБДД провел несколько акций, направленных на борьбу со злостными нарушителями правил дорожного движения и укрепление дисциплины водителей. Андрей Красов ведет большую работу по патриотическому воспитанию. Он занимается восстановлением и установкой памятников рязанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах, в том числе за счет личных средств.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат областной Думы Игорь Трубицын активно работает по благоустройству дворовых территорий в Рязани. По его инициативе и при непосредственном участии организовано приведение в порядок дворов в таком крупном микрорайоне города, как Дашково-Песочня. Кроме того, он поддерживает молодых ученых, помогает реализовывать их социально значимые инициативы. К примеру, студенты-выпускники и начинающие инженеры начали несколько лет назад заниматься проектом улучшения освещения улиц, особенно тех, которые проходят вблизи школ. При поддержке И. Трубицына идея была воплощена в жизнь, появился проект «Безопасный школьный маршрут», и теперь он уже имеет федеральный статус.

Если говорить в целом об ОНФ, то их контрольная работа, когда она выполняется профессионально, знающими, подготовленными людьми по самым разным направлениям, приносит большую пользу обществу, помогает власти, если она не успевает уследить за какими-либо недоработками, вовремя их заметить, устранить и принять меры, чтобы они больше не повторялись.

Вообще, в Рязанской области большинство общественных организаций работают на очень хорошем уровне. У нас сильная региональная Общественная палата, которая объединила людей ответственных, авторитетных и уважаемых, они с полной самоотдачей работают на благо региона. Известный ученый-есениновед О.Е. Воронова успешно представляет Рязанскую область в Общественной палате РФ. Кроме того, активно работают наши НКО, особенно в социальной сфере. Доказали свою эффективность Общественные советы, действующие при каждом министерстве. Казачьи объединения много делают для сохранения самобытной культуры, возрождения лучших обычаев и традиций, а кроме того, помогают правоохранительным структурам охранять правопорядок. Наши волонтеры поддерживают ветеранов, помогают пожилым людям, детским домам и интернатам. Взять, к примеру, такую популярную акцию, как «Звездные походы». Все знают, с какой радостью и нетерпением ждут студентов рязанских вузов жители отдаленных сел и деревень области в зимние каникулы. Ребята им и дров наколют, и с мелким ремонтом помогут, и даже песни споют... А с какой любовью и заботой относятся к своим подопечным организации, поставившие перед собой цель – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья!

Общественный контроль «Единой России» уже давно у всех на слуху и приносит реальную пользу. Региональное отделение «Единой России» взяло на себя большое, ответственное дело – контроль за проведением капитального ремонта жилых домов и ремонтом дорог. Весь сезон партийцы без выходных выезжали в районы, смотрели, фиксировали, оценивали работу, общались с подрядчиками и местными жителями. В итоге ко мне приходила непредвзятая и объективная информация, на основании которой были сделаны верные выводы.

Словом, в регионе выстроена вполне жизнеспособная, эффективная совместная работа общества и власти. Мы действуем заодно, не подменяя функции, не пытаясь перетянуть одеяло на себя. Потому цель у нас общая – улучшить качество жизни в Рязанской области.

Я уверен, что наше конструктивное взаимодействие будет продолжаться.

Р.В.– Идет пора больших выборных кампаний: только что мы выбирали депутатов Госдумы, впереди – выборы Президента, губернатора. На сегодня в области появились общественные структуры, которые ставят перед собой задачу обеспечить прозрачность выборов, контроль за их проведением. Как Вы оцениваете их работу?

О.К. – Участие общества, неравнодушное отношение людей можно только приветствовать. У нас общие цели – обеспечить легитимность и прозрачность выборного процесса, не допустить нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление граждан, обеспечить проведение выборов в правовом поле. Уверен, что вместе мы решим эти задачи.

Статья опубликована в номере 237 (5278) от 20 декабря 2016 года
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