Ночью в Рязанской области сгорел автомобиль

Сообщение о возгорании в грузовом автомобиле на 171 километре автодороги М-5 "Урал" в Рыбновском районе поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 00.14. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, огонь повредил моторный отсек грузовика. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы