В Рязанской области полицейские раскрыли кражу велосипеда

По информации сайта УМВД России по области, в полицию обратилась 56-летняя жительница села Пилево, которая сообщила, что из ее сарая похитили импортный велосипед. Полицейские выяснили, что злоумышленник взломал замок на двери сарая. Осмотрев место преступления и ближайшую территорию, сотрудники полиции нашли на снегу следы, которые указывали в каком направлении скрылся похититель.

Опросив жителей ближайших домов, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель соседнего поселка. Злоумышленника разыскали и задержали. У него дома полицейские нашли похищенный велосипед.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.