За ночь с улиц Рязани вывезли более 1400 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, сегодня ночью специалисты очищали проезжую часть улиц: Новоселов, Спортивной, Полонского, Свободы, Соборной, ул. и пл. Ленина, Первомайского проспекта. Всего было вывезено 1 444 кубометров снега. В уборке было задействовано 77 единиц техники.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 5 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Для предупреждения аварийности проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается пескосоляной смесью, так же механизировано и вручную обрабатываются очищенные тротуары.