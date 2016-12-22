В Рязанской области пьяный водитель спровоцировал ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, автоавария произошла вчера в 13. 40 в Шиловском районе на 284-ом километре дороги федерального значения Москва-Челябинск. Автомобиль «ВАЗ-2109» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», а затем съехал в кювет. В происшествии травмы получил водитель «Жигулей», ему была оказана медицинская помощь.

Выяснилось, что водитель легкового авто в момент ДТП был пьян. Освидетельствование показало у виновника аварии 0,670 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.