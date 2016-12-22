За 11 месяцев на территории Рязанской области произошло 95 ДТП с участием водителей автобусов
В таких авариях 13 человек погибли и 158 получили травмы
О безопасности пассажирских перевозок в регионе говорили на совещании в управлении ГИБДД УМВД России по области. Из числа ДТП произошедших в этом году с участием водителей пассажирского транспорта, 23 факта – столкновения, 6 – наезды на пешехода и столько же случаев падения пассажиров. В двух ДТП пассажирский транспорт опрокидывался и дважды наезжал на препятствие. Еще в 4 ДТП пассажирский транспорт сталкивался со стоящими автомобилями. Такую статистику довел заместитель начальника УГИБДД Сергей Романов.
Как сообщает сайт УМВД России по области, за 11 месяцев этого года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 13,5 тысяч водителей автобусов.
Также на территории области организована профилактическая операция «Автобус». Она проходила с 5 по 12 декабря. За неделю полицейские выявили более 500 административных правонарушений.
22 декабря 2016