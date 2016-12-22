В Рязани состоялось первенство города по джиу-джитсу – Новогодний кубок 2016 года
Как сообщает сайт администрации города, с 16 по 18 декабря в спортшколе «Юпитер» прошло первенство Рязани по джиу-джитсу – Новогодний кубок 2016 года.
В соревнованиях приняли участие более трехсот юных спортсменов.
Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали:
2007-2009 г.р.:
- раздел «Файтинг»:
30 кг – Ломова Полина (тренер Артем Ханинев);
+40 кг – Захарова Дарья (тренер Александр Терехин);
21 кг – Петров Матвей (тренеры Олег Быстров, Михаил Левин);
24 кг – Комаров Константин (тренер Кирилл Левин);
27 кг – Есаков Иван (тренер Кирилл Левин);
30 кг – Ломанцев Тимур (тренер Кирилл Левин);
34 кг – Воробьев Егор (тренер Александр Кудинов);
38 кг – Курносов Ярослав (тренер Кирилл Левин);
42 кг – Павлов Евгений (тренер Валерий Кучумов);
+42 – Фомин Егор (тренер Максим Сытник).
- раздел «Неваза»:
30 кг – Купырев Егор (тренер Кирилл Левин);
34 кг – Воробьев Егор (тренер Александр Кудинов);
38 кг – Шаров Никита (тренер Антон Коровин);
+42 кг – Фомин Егор (тренер Максим Сытник);
28 кг – Казначеева Александра (тренер Артем Ханинев);
34 кг – Акамова Александра (тренер Кирилл Левин);
24 кг – Комаров Константин (тренер Кирилл Левин);
21 кг – Клевцов Павел (тренеры Олег Быстров, Михаил Левин);
42 кг – Павлов Евгений (тренер Валерий Кучумов);
27 кг – Есаков Иван (тренер Кирилл Левин).
2004-2006 г.р.:
- раздел «файтинг»:
38 кг – Ляхова Инна (тренер Валерий Кучумов);
44 кг – Крючкова Софья (тренер Максим Сытник);
+50 кг – Майоров Григорий (тренер Владимир Терехин);
50 кг – Кочетков Даниил (тренер Дмитрий Курбатов);
46 кг – Жуков Иван (тренер Максим Сытник);
42 кг – Кашковский Егор (тренер Владимир Терехин);
38 кг – Фетисов Алексей (тренеры Олег Быстров, Михаил Левин);
34 кг – Королев Денис (тренер Александр Кудинов);
30 кг – Мамедов Эмиль (тренер Максим Сытник);
27 кг – Филяев Артем (тренер Максим Сытник);
24 кг – Горалов Гейбулах (тренер Максим Сытник).
- раздел «Неваза»:
24 кг – Сержантов Сергей (тренер Ирина Мальцева);
27 кг – Ларин Илья (тренер Сергей Борискин);
30 кг – Мамедов Эмиль (тренер Максим Сытник);
34 кг – Михеев Никита (тренер Коровин Антон);
38 кг – Горшков Даниил (тренер Дмитрий Князев);
+62 кг – Шеина Алена (тренер Ирина Мальцева);
28 кг – Харламова Алиса (тренер Ирина Мальцева);
42 кг – Гунин Дмитрий ( тренер Антон Коровин);
46 кг – Прохоров Даниил (тренер Антон Коровин);
50 кг – Кочетков Даниил (тренер Валерий Кучумов);
+50 кг – Попов Георгий (тренер Валерий Кучумов);
38 кг – Ляхова Инна (тренеры Валерий Кучумов, Дмитрий Курбатов);
44 кг – Предтеченская Елизавета (тренер Сергей Борискин);
48 кг – Поротикова Полина (тренер Александр Кудинов).
2001-2003 г.р.:
- раздел «Файтинг»:
+ 62 кг – Якушкина Маргарита (тренер Александр Кудинов);
44 кг – Симонова Маргарита (тренер Александр Кудинов);
+66 кг – Лисейкин Александр (тренер Олег Ермаков);
66 кг – Трошин Артем (тренер Дмитрий Князев);
60 кг – Косороткин Алексей (тренер Алексей Чистов);
55 кг – Егоров Егор (тренер Сергей Борискин);
50 кг – Лебеденко Алексей (тренер Александр Кудинов).
2001-2003 г.р.:
- раздел «Неваза»:
+66 кг – Поляков Игорь (тренер Антон Коровин);
66 кг – Копанчук Дмитрий (тренер Антон Коровин);
60 кг – Кузьмичев Владислав (тренер Антон Коровин);
55 кг – Бородин Артем (тренер Сергей Борискин);
50 кг – Лебеденко Алексей (Александр Кудинов);
52 кг – Портнова Наталья (тренер Сергей Борискин);
57 кг – Фокина Валерия (тренер Антон Коровин).
22 декабря 2016