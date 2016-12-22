В Рязани состоялось первенство города по джиу-джитсу – Новогодний кубок 2016 года

Как сообщает сайт администрации города, с 16 по 18 декабря в спортшколе «Юпитер» прошло первенство Рязани по джиу-джитсу – Новогодний кубок 2016 года.

В соревнованиях приняли участие более трехсот юных спортсменов.

Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали:

2007-2009 г.р.:

- раздел «Файтинг»:

30 кг – Ломова Полина (тренер Артем Ханинев);

+40 кг – Захарова Дарья (тренер Александр Терехин);

21 кг – Петров Матвей (тренеры Олег Быстров, Михаил Левин);

24 кг – Комаров Константин (тренер Кирилл Левин);

27 кг – Есаков Иван (тренер Кирилл Левин);

30 кг – Ломанцев Тимур (тренер Кирилл Левин);

34 кг – Воробьев Егор (тренер Александр Кудинов);

38 кг – Курносов Ярослав (тренер Кирилл Левин);

42 кг – Павлов Евгений (тренер Валерий Кучумов);

+42 – Фомин Егор (тренер Максим Сытник).

- раздел «Неваза»:

30 кг – Купырев Егор (тренер Кирилл Левин);

34 кг – Воробьев Егор (тренер Александр Кудинов);

38 кг – Шаров Никита (тренер Антон Коровин);

+42 кг – Фомин Егор (тренер Максим Сытник);

28 кг – Казначеева Александра (тренер Артем Ханинев);

34 кг – Акамова Александра (тренер Кирилл Левин);

24 кг – Комаров Константин (тренер Кирилл Левин);

21 кг – Клевцов Павел (тренеры Олег Быстров, Михаил Левин);

42 кг – Павлов Евгений (тренер Валерий Кучумов);

27 кг – Есаков Иван (тренер Кирилл Левин).

2004-2006 г.р.:

- раздел «файтинг»:

38 кг – Ляхова Инна (тренер Валерий Кучумов);

44 кг – Крючкова Софья (тренер Максим Сытник);

+50 кг – Майоров Григорий (тренер Владимир Терехин);

50 кг – Кочетков Даниил (тренер Дмитрий Курбатов);

46 кг – Жуков Иван (тренер Максим Сытник);

42 кг – Кашковский Егор (тренер Владимир Терехин);

38 кг – Фетисов Алексей (тренеры Олег Быстров, Михаил Левин);

34 кг – Королев Денис (тренер Александр Кудинов);

30 кг – Мамедов Эмиль (тренер Максим Сытник);

27 кг – Филяев Артем (тренер Максим Сытник);

24 кг – Горалов Гейбулах (тренер Максим Сытник).

- раздел «Неваза»:

24 кг – Сержантов Сергей (тренер Ирина Мальцева);

27 кг – Ларин Илья (тренер Сергей Борискин);

30 кг – Мамедов Эмиль (тренер Максим Сытник);

34 кг – Михеев Никита (тренер Коровин Антон);

38 кг – Горшков Даниил (тренер Дмитрий Князев);

+62 кг – Шеина Алена (тренер Ирина Мальцева);

28 кг – Харламова Алиса (тренер Ирина Мальцева);

42 кг – Гунин Дмитрий ( тренер Антон Коровин);

46 кг – Прохоров Даниил (тренер Антон Коровин);

50 кг – Кочетков Даниил (тренер Валерий Кучумов);

+50 кг – Попов Георгий (тренер Валерий Кучумов);

38 кг – Ляхова Инна (тренеры Валерий Кучумов, Дмитрий Курбатов);

44 кг – Предтеченская Елизавета (тренер Сергей Борискин);

48 кг – Поротикова Полина (тренер Александр Кудинов).

2001-2003 г.р.:

- раздел «Файтинг»:

+ 62 кг – Якушкина Маргарита (тренер Александр Кудинов);

44 кг – Симонова Маргарита (тренер Александр Кудинов);

+66 кг – Лисейкин Александр (тренер Олег Ермаков);

66 кг – Трошин Артем (тренер Дмитрий Князев);

60 кг – Косороткин Алексей (тренер Алексей Чистов);

55 кг – Егоров Егор (тренер Сергей Борискин);

50 кг – Лебеденко Алексей (тренер Александр Кудинов).

2001-2003 г.р.:

- раздел «Неваза»:

+66 кг – Поляков Игорь (тренер Антон Коровин);

66 кг – Копанчук Дмитрий (тренер Антон Коровин);

60 кг – Кузьмичев Владислав (тренер Антон Коровин);

55 кг – Бородин Артем (тренер Сергей Борискин);

50 кг – Лебеденко Алексей (Александр Кудинов);

52 кг – Портнова Наталья (тренер Сергей Борискин);

57 кг – Фокина Валерия (тренер Антон Коровин).