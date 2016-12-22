Спортсмены из Рязанской области завоевали медали открытого турнира по плаванию среди инвалидов «Кубок А. Попова»

Как сообщает сайт министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта области, рязанские спортсмены завоевали медали открытого турнира по плаванию среди инвалидов «Кубок А. Попова». Он проходил с 16 по 18 декабря в Москве. В соревнованиях приняли участие около двухсот спортсменов – представителей более чем из 50 городов России.

В составе сборной команды Рязанской области выступали обучающиеся ДЮСШ Центрального спортивного комплекса, а также спортсменка из ДЮСШ «Старт» (г. Скопин).

По итогам соревнований 1 место на дистанции 100 м вольным стилем завоевала Александра Мокроусова, воспитанница ДЮСШ «Старт». Александра завоевала также 2 бронзы – в баттерфляе и в вольном стиле на дистанции 50 м. Тренирует спортсменку Мария Егоровна Серегина.

Воспитанники ДЮСШ ЦСК Александр Крючков был третьим на дистанции 50 м брассом, у Георгия Абдуллина 2 серебра на 50 м и 100 м брассом.

В категории SD второе место на 50 м на спине и третье место на 50 м баттерфляем у Максима Мальцева. У Михаила Станина третье место на 50 м вольным стилем и второе место на 50 м брасом.

Тренируются ребята в ДЮСШ ЦСК под руководством Лиляны Станиной.