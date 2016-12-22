В Рязани задержали подозреваемых в серии автокраж

Ночью в полицию обратился один из жителей Рязани. Мужчина из окна заметил, что двое молодых достали из багажника припаркованного авто какие-то коробки и перегрузили в другой автомобиль. Затем они сели в машину уехали.

На место выехали сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что припаркованный автомобиль, принадлежащий одному из жильцов дома, взломали и обокрали. Злоумышленники похитили набор инструментов и компрессор. С помощью очевидца оперативники составили ориентировку на злоумышленников и их автомобиль, которую сразу же передали всем полицейским патрулям и экипажам ДПС, курсирующим в городе Рязани.

Вскоре экипаж ДПС ГИБДД заметил похожий по описанию автомобиль. В салоне находились двое молодых парней, а в багажнике инструменты и оборудование, схожее с похищенным. Полицейские установили причастность задержанных рязанцев 1995 и 1998 годов рождения к трем кражам из автомобилей, совершенным в эту ночь.

Полицейские изъяли из багажника задержанного авто и из гаражей злоумышленников похищенные аккумуляторы и инструменты.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ. Ведется расследование.