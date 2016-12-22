Рязанская область получила средства на обеспечение сбалансированности бюджета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение «О распределении дотаций субъектам Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов». В 82 региона направляются средства в общем объеме 33,56 миллиарда рублей.

В том числе 20 млрд. рублей пойдут на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 3,72 млрд. рублей – на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации, связанных с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тыс. рублей, 8,09 млрд. рублей – на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Федерации в IV квартале 2016 года и в 2017 году, 1,75 млрд. рублей – бюджету Краснодарского края в целях компенсации расходов на строительство объектов капстроительства. Общий объем средств, выделенных Рязанской области, – 438 миллиона 448,1 тысячи рублей.