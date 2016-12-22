Ответственным секретарем Рязанского регионального отделения Союза писателей России вновь избрана Раиса Купавская

Состоялось отчетно-выборное собрание Рязанского регионального отделения Союза писателей России. Эта творческая организация основана в марте 1958 года. В разное время в нее входили такие известные авторы, как прозаики Александр Чувакин, Николай Шундик, Василий Матушкин, Борис Можаев, Александр Солженицын, Николай Родин, Эрнст Сафонов, Валентин Сафонов, Василий Золотов, поэты Евгений Маркин, Александр Архипов, Анатолий Сенин, Алексей Корнеев, Борис Шишаев, Валерий Авдеев…

В настоящее время в Рязанском региональном отделении СПР состоит 39 литераторов, профессионально работающих в разных жанрах. Патриархом писательской организации является участник Великой Отечественной войны, лауреат всероссийской Есенинской премии, дважды лауреат областной премии имени Я.П. Полонского, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Рязани Борис Жаворонков. Кстати, в середине семидесятых годов минувшего столетия он возглавлял областное отделение Союза писателей РСФСР.

Стало доброй традицией поощрять профессиональных авторов выплатой им за счет средств областного бюджета ежемесячных стипендий. Невелика их сумма, но и в этом мы видим внимание руководства региона к создателям достойных читательского интереса литературных произведений.

Рязанские писатели единогласно вновь захотели видеть на посту ответственного секретаря своей организации Раису Купавскую. Она давно работает в отечественной словесности, является автором пятитомного собрания сочинений, а также целого ряда прозаических, публицистических, поэтических книг, отмечена званием лауреата областной литературной премии имени Я.П. Полонского и дипломом премии ЦФО.

В марте 2018 года Рязанское региональное отделение Союза писателей России отметит свое 60-летие.