Юные дзюдоисты из рязанской спортшколы «Комета» завоевали одиннадцать медалей
Сайт администрации города сообщает, что воспитанники спортшколы «Комета» приняли участие в открытом лично-командном первенстве Щекинского района по дзюдо среди команд юношей 2003-2006 годов рождения и личном – среди юношей 2000-2003 годов рождения. В соревновании приняли участие более 300 спортсменов.
На счету юных рязанских борцов одиннадцать медалей разного достоинства.
По итогам проведенных боев победителями и призерами соревнований стали:
Рюмин Никита в весовой категории 46 кг – 1 место;
Рыбин Кирилл в весовой категории 55 кг – 1 место;
Рушев Владимир в весовой категории 66 кг – 1 место;
Нефедов Евгений в весовой категории 46 кг – 2 место;
Воробьев Николай в весовой категории 66 кг – 2 место;
Бобкин Александр в весовой категории 60 кг – 2 место;
Муравьев Артем в весовой категории 50 кг – 3 место;
Юсупов Небим в весовой категории 55 кг – 3 место;
Чупров Денис в весовой категории 60 кг – 3 место;
Карапетян Феликс в весовой категории 66 кг – 3 место;
Нечаев Дмитрий в весовой категории 73 кг – 3 место.
Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей С.П. Бодько, Ю.Е. Мартьянова, Т.В. Сергеевой.
22 декабря 2016