Юные дзюдоисты из рязанской спортшколы «Комета» завоевали одиннадцать медалей

Сайт администрации города сообщает, что воспитанники спортшколы «Комета» приняли участие в открытом лично-командном первенстве Щекинского района по дзюдо среди команд юношей 2003-2006 годов рождения и личном – среди юношей 2000-2003 годов рождения. В соревновании приняли участие более 300 спортсменов.

На счету юных рязанских борцов одиннадцать медалей разного достоинства.

По итогам проведенных боев победителями и призерами соревнований стали:

Рюмин Никита в весовой категории 46 кг – 1 место;

Рыбин Кирилл в весовой категории 55 кг – 1 место;

Рушев Владимир в весовой категории 66 кг – 1 место;

Нефедов Евгений в весовой категории 46 кг – 2 место;

Воробьев Николай в весовой категории 66 кг – 2 место;

Бобкин Александр в весовой категории 60 кг – 2 место;

Муравьев Артем в весовой категории 50 кг – 3 место;

Юсупов Небим в весовой категории 55 кг – 3 место;

Чупров Денис в весовой категории 60 кг – 3 место;

Карапетян Феликс в весовой категории 66 кг – 3 место;

Нечаев Дмитрий в весовой категории 73 кг – 3 место.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей С.П. Бодько, Ю.Е. Мартьянова, Т.В. Сергеевой.