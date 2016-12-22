В областном центре пройдет 15-й концерт «Юные виртуозы Рязани»

Как сообщает сайт администрации города, концерт пройдет 24 декабря в 12.00 в концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени Е.Д. Аглинцевой, ул. Ленина, д. 28. В этом году концерт является частью большой новогодней программы, которая проводится в Рязани.

В концерте примут участие 12 юных музыкантов-солистов, а также ансамбль аккордеонов «Триольки», прозвучат дуэты скрипок и домр. Все участники – победители международных, всероссийских, областных, городских конкурсов и фестивалей.