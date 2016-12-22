Рязанская общественность подвела итоги кампании 2016 года по контролю за ремонтом автомобильных дорог

В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» собрались жители областного центра, депутаты областной и Рязанской городской Дум, представители подрядных организаций, выполнявших в этом году ремонтные работы, рязанского муниципального предприятия «Дирекция благоустройства города», министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев.

Руководитель партийного проекта общественного контроля за дорогами Виталий Крючков сообщил, что в течение ремонтного сезона было обследовано более 140 объектов, расположенных на всей территории области, совершено более 250 выездов.

– Объемы выполнявшихся работ были разные – от комплексного капитального, с обустройством освещения, установкой бордюров и ограждения, до текущего, – пояснил Виталий Крючков.

Запланированные на 2016 год дорожно-ремонтные работы выполнены практически полностью, на некоторых объектах завершается установка освещения. Рабочая группа сформировала перечень замечаний, которые были переданы в профильное министерство региона.