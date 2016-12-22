В Рязанской области столкнулись два грузовика и две легковушки

ДТП произошло сегодня днем на 311 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Ряжском районе, сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 13.05. Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России. По уточненной информации, произошло ДТП с участием следующих автомобилей: «МAN», «Скания», «Рено Логан» и ВАЗ-2114. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.