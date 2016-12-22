Рязанцы обсудили в Госдуме меры поддержки местных ДК

19 декабря в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания на тему «Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне». Мероприятие провели в преддверии старта новых проектов «Единой России» в сфере культуры и досуга – «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». В обсуждении темы участвовали депутаты Госдумы, главы муниципальных образований, эксперты в театральной и культурной сферах. Рязанскую область представляли директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская и сторонник партии «Единая Россия», директор Рязанского государственного областного театра драмы Семен Гречко.

На слушаниях шла речь о мерах поддержки, направленных на развитие учреждений культуры в малых городах и сельских территориях, укреплении материально-технической базы муниципальных домов культуры. Перечень объектов, которые войдут в программу на 2017 год, будет сформирован до конца текущего года.

«В первую очередь участниками проекта станут учреждения культуры с высокими показателями работы, победители и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов, востребованные населением, – пояснила Елена Шаповская в комментарии ryazan.er.ru по итогам слушаний. – В центре народного творчества проводится мониторинг таких учреждений, есть статистика, в которой учитываются не только формальные показатели, но и успехи в творческой деятельности. Мы видим, кто участвует в организованных нами мероприятиях, знаем людей, подходим к оценке их работы индивидуально. Кроме того, будет учитываться, если в ДК уже проводились ремонтные работы за счет местного бюджета, если в укрепление материально-технической базы уже вложены средства».

По словам Елены Михайловны, практика показывает: как только дом культуры получает финансовую поддержку, в нем сразу повышается число клубных формирований, самодеятельных коллективов, увеличивается количество и разнообразие мероприятий, растет поток посетителей.

«Чем отличается Рязанская область от многих других регионов, так это тем, что мы стараемся поддерживать все жанры творчества», – заявила директор областного научно-методического центра народного творчества.

На 1 января 2016 года в 29 муниципальных образованиях Рязанской области работали 572 культурно-досуговых учреждения. На одно клубное учреждение сегодня приходится 1985 человек, в среднем в них проводится по 154 культурно-массовых мероприятия. Эти показатели в последние годы растут.

«В ходе реализации проекта мы рассчитываем на тесное сотрудничество с местными отделениями партии «Единая Россия» в районах области. С их помощью будем информировать жителей муниципальных образований о программе, обсуждать и контролировать вместе с общественностью, как работают федеральные и региональные деньги», – сообщила Шаповская.

Деньги на проекты выделены из федерального бюджета, с учетом регионального софинансирования. Рязанская область получит 27 миллионов рублей на поддержку муниципальных ДК.