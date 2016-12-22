Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил обеспечить строгий контроль за ситуацией с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе

На заседании правительства области глава региона отметил, что, несмотря на относительно благополучную эпидситуацию, которая складывается на данный момент в регионе, необходимо принять исчерпывающие меры для недопущения роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Всем учреждениям здравоохранения следует работать как в режиме ЧС, – подчеркнул Олег Ковалев. – Главная задача сейчас – держать под контролем текущую ситуацию и должным образом реагировать на происходящие изменения, необходимо обеспечить все условия для оказания своевременной, квалифицированной медпомощи людям».

Губернатор поручил министерству здравоохранения области, региональному Роспотребнадзору усилить контроль за соблюдением санитарных норм во всех лечебных учреждениях и качеством работы с пациентами медицинского персонала. По словам Олега Ковалева, Росздравнадзору области следует организовать и провести проверки в учреждениях аптечной сети на наличие необходимых противовирусных лекарственных препаратов. «Особое внимание надо обратить на работу поликлиник и проверить их готовность к приему возросшего числа пациентов», – сказал губернатор. Как отметил Олег Ковалев, в случае необходимости бригады скорой медпомощи следует усилить специалистами и студентами старших курсов Рязанского медуниверситета для обслуживания вызовов пациентов на дому. Заместителю председателя правительства области Елене Буняшиной Олег Ковалев поручил взять на контроль всю проводимую в регионе профилактическую работу.

По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, который доложил в ходе заседания об эпидемиологической ситуации, заболеваемость в регионе на этой неделе выше эпидпорога на 6,1%, отмечается снижение темпов распространения заболеваемости среди детей. Зафиксировано три случая гриппа, тяжело больных людей в стационарах нет. Для госпитализации больных в лечебных учреждениях предусмотрено с учетом резерва 1388 мест. В медицинских организациях введен карантинный режим, создан запас лекарственных препаратов.