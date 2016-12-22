В Рязани подвели итоги работы Центра военно-патриотического воспитания молодежи

Праздник назвали «Достойно будем мы служить тебе, Россия!». На него пригласили учащихся автотранспортного техникума, политехнического и железнодорожного колледжей, а также колледжа электроники, школ №№3, 13, 33 и 65 города Рязани. Руководители и преподаватели ОБЖ этих учебных заведений получили награды от заместителя министра образования Рязанской области Александра Кирьянова и заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павла Симакова.

В своем выступлении директор Центра военно-патриотического воспитания Сергей Рудь отметил, что в 2016 году в Школе допризывной подготовки «Солдаты будущего», организованной при Центре, прошли обучение более 1200 учащихся старших классов школ и студентов учреждений среднего профессионального образований. Из них 80 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Помимо этого, Центр военно-патриотического воспитания принял активное участие в организации и проведении различных гражданско-патриотических мероприятий, среди которых памятные акции «Помним Беслан», «Свеча Памяти», «День Неизвестного Солдата, «День Героев Отечества», «Иначе не могут Отчизны сыны», День допризывника», военно-спортивные игры «Звездный десант», «Юный патриот», «Победа». Эти акции были организованы в тесном сотрудничестве с военным комиссариатом Рязанской области, управлением ФСБ России по Рязанской области, Академией ФСИН России, музеем истории ВДВ, региональным отделением ДОСААФ, комплексным центром социального обслуживания «Семья», Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького.

В акциях и фестивалях Центра в 2016 году приняло участие около 7,5 тысячи молодых рязанцев.