Обучение бизнесу становится все популярнее среди рязанской молодежи

В Рязани завершилось обучение десятого набора в Школе молодежного предпринимательства. Проект реализуется в нас в регионе с 2014 года в рамках федеральной программы «Ты - предприниматель» при поддержке министерства экономического развития и торговли Рязанской области. За время его существования обучение прошли более 500 человек, половина из которых стали предпринимателями.

В этом году участие в бесплатном образовательном проекте приняли 30 человек из Рязани очно и 78 – дистанционно из 18 районов Рязанской области. Это молодые люди от 18 до 30 лет, у которых есть бизнес-идея либо уже действующий до года бизнес.

Обучение проходило в течение месяца три раза в неделю. Учебная программа затрагивала все необходимые для успешного предпринимателя кейсы: начиная от анализа бизнес-идеи, оценки стоимости проекта, основ продаж, маркетинга, PR, продвижения в социальных сетях, оптимизации через систему в бизнесе и заканчивая переговорами, налогообложением, построением финансовой модели, разработкой бизнес-плана и самомотивацией.

В завершение все участники курса защищали свои проекты перед экспертной комиссией. А лучшие из них презентовали свои бизнес-идеи потенциальным партнерам, инвесторам, наставникам, которые выбрали из них самые перспективные и жизнеспособные.

– Самая важная задача нашей школы – дать обратную связь участникам, помочь им развить свои идеи, укрепить желание создать свой бизнес, если они его еще не начали, – отметила Руководитель программы «Ты – предприниматель» в Рязанской области Екатерина Гераскина. – В рамках обучения и презентации проектов эксперты и опытные предприниматели ищут потенциальных бизнес-партнеров или идеи для инвестирования. А обучающиеся получают советы и рекомендации по развитию бизнеса от наставников.

По словам экспертов, в этом наборе было много проектов, направленных на профориентацию, на развитие территорий, производство товаров и продуктов.