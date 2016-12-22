В Рязанской области обсудили роль общественных организаций и волонтерских отрядов в реализации государственной антинаркотической политики

Заседание антинаркотической комиссии области провел заместитель председателя регионального правительства Алексей Тюменев. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, силовых структур, региональных министерств и ведомств, муниципальных образований, представители общественных организаций области.

Как сообщает сайт правительства области, участники рассмотрели предварительные результаты работы по противодействию незаконному распространению наркотиков в этом году и определили приоритетные направления на перспективу. Речь также шла о роли общественных организаций и волонтерских отрядов в реализации государственной антинаркотической политики в Рязанской области.

За 10 месяцев этого года в регионе пресекли более тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъяли более 200 кг наркотических и психотропных веществ, в том числе 30 кг «синтетики». «Необходимо и в дальнейшем максимально использовать все ресурсы для противодействия обороту всех видов синтетических наркотиков, распространению их через Интернет с тем, чтобы не допустить роста наркомании, в том числе, в подростковой и студенческой среде», – сказал Алексей Тюменев. Он также обратил внимание на необходимость совершенствования системы раннего выявления наркопотребителей и их реабилитации, пропаганды здорового образа жизни, в том числе в образовательных учреждениях. «Системная и разносторонняя работа с молодежью остается одной из важнейших. Наша задача – привлечь как можно больше детей и подростков к общественно полезной деятельности: участию в социально значимых проектах, молодежных военно-патриотических акциях, в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, организовать их досуг так, чтобы они с пользой и для себя, и для общества проводили время, – подчеркнул Алексей Тюменев. – Это требует дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия, активной позиции всех уровней власти региона, правоохранительной системы и общественных объединений».