В Рязани подвели итоги спортивного года и наградили спортсменов

По традиции на праздник пригласили тех, кто свои трудом добывал победы в бассейне, на татами, гимнастическом помосте, беговых дорожках. Представители спортивных школ и клубов защищали честь Рязани на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

В минувшем году СДЮСШОР «Фаворит» заняла третье место в России среди спортивных школ. Этому способствовали результаты мастеров стрельбы из лука, показанные на Всероссийской спартакиаде школьников. СДЮСШОР «Юпитер» вошла в пятерку лучших в стране, и способствовали этому воспитанники школы тхэквондо, которую создал в Рязани Сергей Косьяненко.

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, поздравляя спортсменов, сообщила о том, что за четыре года регион с 60-го места в организации спортивной работы шагнул на 3-е и в этом немалая заслуга воспитанников спортивных школ города Рязани.

Есть с кого брать пример. В списке награжденных – старший преподаватель кафедры физического воспитания Рязанского агротехнологического университета, мастер спорта СССР Александр Бирюков. В спорте он уже 46 лет. Неделю назад Александр Андреевич вернулся из Зеленограда с победой на марафоне, посвященном 75-летию битвы под Москвой. Его воспитанница, мастер спорта России Татьяна Сычева, стала на марафоне абсолютной чемпионкой, затратив на сложную дистанцию чуть больше трех часов.

О ней и других рязанских спортсменах неоднократно на протяжении нескольких лет писала корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Светлана Максимова, которая тоже была удостоена на празднике заслуженной награды.