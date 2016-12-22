В Рязани незаконно торговали новогодними соснами

Полицейские провели в Рязани рейд, в ходе которого проверили места торговли деревьями хвойных пород. Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе рейда полицейские обнаружили в Рязани на улице Братиславской торговую площадку, на которой была организована незаконная торговля «новогодними» сосенками. Нарушитель – 28-летний рязанец организовал торговую точку, не имея никаких необходимых в этом случае разрешительных документов. Из незаконного оборота изъято 10 сосен.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст.14.1 КоАП РФ. Проводится проверка.