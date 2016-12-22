Рязанка Яна Цыганко стала победительницей открытого первенства Вооруженных Сил РФ по дзюдо

Как сообщает сайт администрации города, 17 и 18 декабря в Самаре состоялось открытое первенство Вооруженных Сил РФ по дзюдо. Воспитанница тренера-преподавателя Сергея Бодько из спортшколы «Комета» Яна Цыганко одержала победу в весовой категории 44 кг, обеспечив себе участие в финале первенства России-2017.

В соревнованиях приняли участие более 200 лучших российских юниоров-дзюдоистов из Центрального, Северо – Кавказского, Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. 35 борцов имеют звание кандидата в мастера спорта. Спортсмены боролись за право выступить в финале первенства России-2017, которое состоится в феврале будущего года в Москве. По итогам открытого первенства ВС путевку на первенство России получили три призера в каждой весовой категории у юношей и занявшие первые места девушки.