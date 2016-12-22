В Рязанской области продолжаются мероприятия в рамках подготовки к празднованию 160-летия со дня рождения К.Э. Циолковского

Сайт правительства области сообщает, что в музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района прошел музейный час для школьников в рамках образовательной программы «Основы астрономии и космонавтики».

Музейный час был посвящен космонавту Ю.А. Гагарину – первому человеку в мировой истории, который совершил полет в космическое пространство и тем самым воплотил в жизнь идеи К.Э. Циолковского. В рамках музейного часа для школьников была организована экскурсия и презентация, посвященная Ю.А. Гагарину, его полету в космос. В завершении дети посмотрели фильм «Звездный избранник».