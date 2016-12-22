В проекте «Детский кинотеатр» приняли участие более 50 тысяч школьников Рязанской области

Сайт правительства области сообщает, что в регионе подвели итоги областного культурно-образовательного проекта «Детский кинотеатр», посвященного Году российского кино. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник, руководители, педагоги и учащиеся образовательных организаций региона.

В рамках проекта прошло около 800 мероприятий, в которых приняли участие более 50 тысяч школьников, воспитанников детских садов и учреждений дополнительного образования, педагогов из 24 муниципальных образований Рязанской области. Прошли показы и обсуждения лучших произведений отечественного кинематографа, мастер-классы, классные часы, викторины.

В рамках проекта прошел конкурс на лучший фильм, созданный учащимися. В общей сложности было представлено 117 работ в трех номинациях: «Анимационный фильм», «Документальный фильм», «Игровое кино». Фильмы были посвящены ветеранам Великой Отечественной войны, Великой Победе, местам боевой славы, родному краю, здоровому образу жизни, социальной и экологической тематике, а также школьной жизни.

Победителей и призеров конкурса поздравила первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник. Она отметила, что благодаря участию в проекте «Детский кинотеатр» дети ознакомились с историей российского кинематографа, узнали интересные факты из творческой жизни известных актеров и режиссеров, в числе которых немало рязанцев, посмотрели фильмы, которые снимались на рязанской земле.