Родовой герб семьи Карамзина и его письма к императору увидят рязанцы на выставке

В областной библиотеке имени Горького открылась экспозиция «Именитейший гражданин государства Российского». Она посвящена 250-летию со дня рождения поэта, писателя, переводчика, реформатора русского языка, историка, историографа Николая Михайловича Карамзина. В ознаменование этой даты 2016 год был объявлен Президентом РФ Годом Карамзина.

«Всемилостивый Государь! Историограф, счастливый некоторыми лестными знаками Вашего к нему внимания, всеподданнейше просит Вас оказать милость одному из ваших добрых и честных подданных. Приложенная записка объясняет дело. Связь моя с сим оскорбленным человеком состоит в том, что жены наши вместе росли и любят друг друга, как сестры родные», – в экспозиции представлены письма, которые точно определяют круг общения и интересов Карамзина. Это письменная беседа с близким знакомым юристом, историком и писателем Александром Ивановичем Тургеневым, с супругой Екатериной Андреевной Карамзиной. Письмо императору Александру I рассказывает о заступнической деятельности Николая Михайловича. Не за себя, но за других он всегда просил помощи. Всеми силами Карамзин способствовал и смягчению участи А.С. Пушкина, когда в 1820 году поэт попал в опалу. Он заступился за Пушкина, взяв с него предварительное слово «два года ничего не писать противу правительства».

Одним из интереснейших экспонатов выставки стала копия родового герба Карамзиных и его описание. Они выполнены писателем для «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи», начало которому было положено указом императора Павла I. Герб Карамзиных выглядит так: в щите, имеющем голубое поле, изображена серебряная луна, обращенная рогами вверх, и под нею крестообразно положены два золотые меча. По родовой эмблеме можно прочитать историю семьи Карамзиных. К примеру, луна означает, что древний род происходит от фамилии татарского мурзы по имени Кара Мурза, а два меча символизируют служение государству. Многие Карамзины служили российскому престолу в разных чинах и были от государей жалованы.

В экспозицию вошли издания из фондов библиотеки имени Горького и Государственного архива Рязанской области, предоставившего уникальные экземпляры «Московского журнала» 1791, 1792 гг., издававшегося Карамзиным. Именно в этом журнале впервые были опубликованы «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза», ставшие любимым чтением многих поколений. На выставке можно увидеть прижизненные издания произведений Карамзина, иллюстрации к его литературе, выполненные художниками XIX – XX веков, портреты современников историографа, фотографии памятников писателю и памятных мест, связанных с его жизнью и творчеством.

Выставка «Именитейший гражданин государства Российского» будет работать до 12 января.