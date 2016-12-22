Китежград в театре

Шестой маскарад «Губернский бал» прошел в стиле «Чародеев»

Колдовать мы все мастера! Не верите? Вот я возьму сейчас в ладони синь, серебро и самоцветы, произнесу волшебные слова – и вот я уже не обычная девушка, а Арктика, с сияющим лицом и холодными губами, в наряде изо льда…

Ну, ладно, признаем: быстро магия не делается. На то, чтобы превратиться в королеву холодов к предновогоднему балу-маскараду, мне понадобились дни подготовки и часы макияжа, причесываний и приукрашиваний. Но Школе танцев Губернского бала удалось, как всегда, провести еще более кропотливую и долгую работу, чтобы подарить городу предновогоднюю сказку. Да такую, что присоединиться к ней захотели даже поклонники старинных танцев из других городов.

Бал уже начался, и под музыку клавесинов и скрипок кружатся пираты и принцессы, кавалеры и дамы, восточные гости и кошки (танцоров в самых разных образах животных я насчитала не меньше десятка). В этот момент перед всеми появляется небольшая делегация, из которой выделяются Царевна-лягушка и бравый офицер в золотистом костюме. Альбина Дынникова и Ярослав Куликовский (так зовут гостей бала «в миру») – инженеры из Тулы. В родном городе они уже несколько лет занимаются историческими танцами в студии «Хрустальный замок» и посещают местные балы.

– Мы устраиваем подобные праздники где-то раз в полгода, – рассказывает Альбина. – Часто к нам приезжают танцоры из Москвы. Но это просто небольшие вечеринки, чтобы потанцевать, познакомиться и пообщаться. А у вас такая классная идея праздника! Поэтому мы сшили костюмы, сели в машину и приехали – жаль только, не успели к началу из-за пробок.

Запастись новогодним настроением приехали и еще шесть туляков – из самой Тулы, из Богородицка и Алексина. Маскарад впервые посетила делегация из Астрахани. На вопрос ведущих, что их больше всего обрадовало в Рязани, одна из девушек уверенно ответила: «Снег! В Астрахани такой снег только на открытках и увидишь».

В этот волшебный вечер казалось, что у всех гостей так или иначе исполнились желания. Недаром в этом году театр кукол, где традиционно проводится маскарад, превратился в «НУИНУ» – знаменитый институт магии из фильма «Чародеи». Директора «НУИНУ» Елизавету Шемаханскую (ее сыграла хореограф Школы танцев Губернского бала Татьяна Семернина) порадовали показательные танцы «научных сотрудников». В образе замдиректора «НУИНУ» Егора Пухова предстал актер театра кукол Егор Чудинов – он развеселил взрослых участников бала испытанием ВП-1 (волшебной палочки), а затем весь вечер играл с юными гостями в костюме Деда Мороза. Руководитель движения «Губернский бал» Алексей Лавренев стал на этот вечер Георгием Сатанеевым и тоже не остался без подарка, который преподнесли ему коллеги и друзья по случаю прошедшего уже дня рождения. А юная солистка театра народной песни «Узорочье» Алина Елистратова подарила всем песню «Валенки», под которую задорно танцевали гости.

В три отделения маскарада уложились и торжественные танцы, и игривые показательные номера, и забавные научные эксперименты. Особенно романтичным оказался момент в третьем отделении. Едва стихли звуки бубенцов и закончился шумный, залихватский тампет, как свет в помещении почти погас, и пары начали рисовать чувственный и изящный рисунок медленного вальса. Эту красоту оценили все – и гости бала, и завсегдатаи.

Жаль только, что сказка закончилась слишком быстро… Но она сделала главное дело – настроила нас на уютное, доброе и по-настоящему волшебное празднование Нового года. И вот вам его рецепт: не жалеть собственных усилий, вместе придумать побольше невероятных деталей, пригласить самых близких людей и забыть на время обо всех заботах. И тогда грядущий год наверняка станет чуть волшебнее. А танцы в хорошей компании продолжатся – не за горами девятый годовой Губернский бал и множество вечеринок.